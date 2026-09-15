Riad confirma ataque hutí que causó 13 heridos y daños en casas en el sur de Arabia Saudí

"La continuidad de estos ataques deliberados y reiterados demuestra el enfoque y la ideología extremista de la milicia terrorista hutí, que se caracteriza por la escalada y el ataque a objetivos civiles y a la población civil", dijo Al Maliki en un comunicado.

Aseguró que la nueva agresión hutí tuvo como blanco infraestructura civil en las ciudades de Khamis Mushait, Abha y Taif, mediante misiles balísticos y drones, y provocó heridas leves a moderadas a 13 civiles y daños a 7 viviendas y 2 vehículos".

Advirtió que "las Fuerzas de la Coalición adoptarán todas las medidas operacionales necesarias para disuadir a esta milicia terrorista y hacer frente a su enfoque hostil y extremista".

El comunicado de Al Maliki se produce después de que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmara el lunes que su grupo atacó con "decenas de misiles y drones" la base aérea Rey Khalid, en Khamis Mushait.

Sarea alertó de que los lanzamientos hutíes contra el vecino del norte del Yemen "continuarán mientras Riad continúe su injusta agresión contra nuestro pueblo, y cualquier nueva agresión será respondida con operaciones más amplias e intensas".

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Arabia Saudí capitanea una coalición militar árabe que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido.

Según los hutíes, la aviación militar saudí ha intensificado sus ataques en el Yemen en las últimas semanas, en particular tras la rápida ofensiva de los insurgentes yemeníes en la que se hicieron con el control de toda la costa occidental de Yemen hasta el estrecho de Bab el Mandeb, vital para el comercio internacional.