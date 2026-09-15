Seis años de cárcel a escritor gastronómico ruso que criticó la guerra de Ucrania

Según el portal Mediazona, la Fiscalía pedía para Siutkin ocho años de prisión.

El experto gastronómico, que tiene ahora 61 años, fue detenido en octubre del año pasado.

Según las autoridades, el motivo de la detención son los mensajes del escritor en su canal de Telegram.

Situkin, que no reconoció su culpa, es autor de varios libros sobre la historia de la cocina rusa y soviética.

"Mi caso tiene sin duda una naturaleza política. Y en estos casos no hay mucho que demostrar. Me castigan por mis palabras y por mi postura abiertamente antibélica. Y no lo oculto. Es más, después de meses en prisión, estoy aún más convencido de que muchos rusos comparten esta postura", dijo el conenado en una carta.

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Siutkin apareció en el pasado en diversos programas gastronómicos en la televisión rusa y hace diez años representó a su país en la Expo de Milán.