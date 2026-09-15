Sudáfrica ordena retirar cargos de corrupción contra el suspendido jefe de la Policía

El director nacional de las Fiscalías (NPAfisca, en inglés), Andy Mothibi, emitió estas instrucciones al considerar que no existen pruebas "razonables" para lograr una condena contra Masemola por incumplir con las leyes de finanzas públicas, según un comunicado publicado por NPA en su cuenta de la red social X.

"Admitir un caso a trámite para su persecución cuando las pruebas no son suficientes para sostener una condena con éxito no responde al interés público. Una acusación que prosigue mientras las pruebas son insuficientes para lograr una condena e ignora consideraciones eximentes de peso, no se ajusta al mandato de la NPA", indicó Mothibi.

La Fiscalía realizará ahora los trámites necesarios para que Masemola comparezca ante los tribunales y retirar el caso en su contra.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, suspendió el 23 de abril a Masemola por su presunta implicación en un caso de corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

Además, están imputados otros tres empresarios, como Vusimusi ‘Cat’ Matlala, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado y bajo custodia desde mayo de 2025.

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Masemola, que defiende su inocencia, está acusado de cuatro cargos relacionados con la adjudicación en 2024 de un contrato de salud de 360 ​​millones de rands (unos 18,7 millones de euros) a la empresa Medicare 24, del propio Matlala.

Los trece policías y los tres empresarios implicados afrontan cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país, y todos están en libertad bajo fianza.

La licitación se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes de la Policía, aunque después surgieron dudas por presuntas irregularidades, así como por posibles vínculos entre la compañía y los funcionarios implicados en el proceso, por lo que fue cancelada en 2025.

Entre los detenidos se encuentran al menos un general, cuatro brigadieres, un capitán, dos coroneles y un policía jubilado, y casi todos eran miembros del comité de evaluación de ofertas que gestionó esta licitación.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales.