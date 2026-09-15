Tailandia y Camboya inician reuniones para resolver disputa marítima con respaldo de ONU

Ambas reclaman desde hace décadas la soberanía de una zona de alta mar que se encuentra al sur de la isla tailandesa de Kood y al oeste de la isla camboyana de Rong, cuyo fondo marino podría albergar recursos energéticos.

Al término de la primera reunión, el canciller camboyano, Prak Sokhonn, insistió en un comunicado en la importancia de "alcanzar un tratado con Tailandia que delimite una única frontera marítima entre los dos Estados", que viven un momento especialmente tenso tras el conflicto armado fronterizo del año pasado.

El texto difundido por el jefe de la diplomacia tailandesa, Sihasak Phuangketkeow, defendió a su vez un "enfoque" centrado en "mantener los canales abiertos, reconstruir la confianza y buscar soluciones sostenibles mediante negociaciones bilaterales".

De la misma forma lo valoró Sokhonn, al considerar que "este proceso" de conciliación, iniciado el pasado junio por Nom Pen, podrá "desescalar la tensión y reconstruir la confianza mutua".

La UNCLOS, de la que ambos países son firmantes, permitirá a las partes presentar sus argumentos ante un panel de cinco expertos independientes, que, en un plazo no superior a 12 meses, emitirá un informe con sus conclusiones y una serie de recomendaciones para llegar a una solución amistosa, que no son vinculantes.

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La iniciativa de Nom Pen llega después de que Bangkok rescindiera en mayo de manera unilateral un acuerdo sellado con Camboya en 2001 para la exploración conjunta de las reservas de hidrocarburos en una zona oriental del golfo de Tailandia, donde se solapan las reclamaciones territoriales de ambos países.

La cancelación del acuerdo marítimo fue una promesa electoral del conservador primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, durante las elecciones del pasado febrero, que tuvieron lugar tras dos rondas de conflicto armado entre los Ejércitos de ambos países en una zona fronteriza.

Ambos cancilleres recordaron hoy que la relación entre las dos naciones "ha atravesado un periodo difícil".

El año pasado los enfrentamientos terrestres en varios puntos de la frontera dejaron más de 150 muertos y miles de desplazados.

Bangkok y Nom Pen acordaron a finales de diciembre un frágil alto el fuego que puso fin a una segunda ronda de enfrentamientos, después de que un acuerdo de paz sellado en octubre e impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, no lograra solucionar las tensiones tras enfrentamientos iniciales en julio.