Taiwán planea abrir una segunda oficina en Filipinas en pleno acercamiento a Manila

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin afirmó que la instalación, que se ubicará en la isla de Cebú y será la segunda de Taipéi en este país del sudeste asiático, prestará servicio a viajeros y empresarios en el centro de Filipinas, si bien no avanzó cuándo abriría sus puertas al público.

Taiwán, que solo cuenta con doce aliados diplomáticos formales en la actualidad, dispone de una amplia red de oficinas de representación en numerosos países de Europa, América y Asia, que funcionan 'de facto' como sus embajadas en el exterior.

Pese a la ausencia de relaciones oficiales, Taipéi y Manila han reforzado sus vínculos en los últimos años frente a Pekín, que ha redoblado su presencia militar en los alrededores de Taiwán y en las cercanías de varios atolones y arrecifes reclamados por Filipinas en el mar de China Meridional.

La apertura de esta oficina podría tensar aún más los lazos entre China y Filipinas, que se han deteriorado desde la llegada al poder, en 2022, del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha impulsado su alianza militar con Estados Unidos y adoptado una postura más firme en la defensa del archipiélago.

El mandatario advirtió en agosto del año pasado que una invasión de Taiwán por parte de China arrastraría a Filipinas al conflicto "contra su voluntad", aunque recientemente adoptó un tono más cauto hacia Pekín al señalar que Manila no permitiría ningún ataque desde su territorio en caso de guerra en el Estrecho.