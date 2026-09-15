Varios incendios se extienden por la turística 'Costiera Amalfitana' de Italia

El fuego ha afectado a una densa zona boscosa entre Positano o Amalfi, las principales ciudades de esta exclusiva zona turística de la península Sorrentina, al sur del Golfo de Nápoles.

Pero durante la noche se han activado otros focos entre los pueblos de Vico Equense y Agerola o San Lazzaro, donde se ha evacuado unas instalaciones vacacionales, según informa la televisión pública RAI.

Este martes se han desplegado siete equipos de los bomberos de Nápoles y Salerno, así como tres aviones 'Canadair' de la flota área del Cuerpo de Bomberos.

Las operaciones de extinción del fuego se ven complicadas por las características del terreno, con numerosos barrancos, y por el viento.

La alcaldesa de Positano, Gabriella Guida, ha apuntado a la "hipótesis de que se trate de un incendio de naturaleza dolosa", en declaraciones a la agencia Ansa.