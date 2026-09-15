Von der Leyen llevará migración, IA y menores en redes a su discurso del Estado de la UE

Este debate, que acoge cada mes de septiembre el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), es el segundo para Von der Leyen en esta legislatura y se espera que en él hable también de la competitividad de la industria europea, los riesgos de la inteligencia artificial, la respuesta a un verano de olas de calor e incendios en toda Europa o la relación con China.

Se espera que Von der Leyen presente el enfoque general de la Comisión de cara a la futura Ley de Infancia de la UE ('EU Kids Act', en inglés), que busca proteger a los menores en redes sociales, videojuegos y chatbots de inteligencia artificial (IA) y explora fijar un sistema escalonado con distintos niveles de acceso a estas tecnologías y supervisión parental según la edad.

Bruselas actúa presionada por varios Estados miembros que reclaman una norma común y armonizada: España, Francia, Países Bajos e Irlanda -que preside el Consejo de la UE este semestre- han impulsado un frente conjunto, mientras al menos media docena de países tramitan sus propias leyes nacionales.

El debate incluye también obligaciones de diseño seguro ('safety by design'), con límites al 'scroll' infinito, al 'autoplay' y a los algoritmos de recomendación. La UE sigue así la estela de países como Australia, que desde finales de 2025 excluye a los menores de 16 años de plataformas como Facebook o TikTok.

La cita coincide con un intenso debate al otro lado del Atlántico, después de que varios responsables de empresas del sector como Anthropic y OpenAI reclamaran el fin de semana ralentizar el desarrollo de la tecnología para no dejar atrás la seguridad.

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Von der Leyen ha defendido la inversión en infraestructura de IA y la soberanía tecnológica europea como ejes de su agenda, con la ambición de convertir a la UE en el "continente de la IA" frente a Estados Unidos y China.

El discurso de mañana marcará así el arranque de un año en el que la Comisión deberá conciliar esa ambición con los riesgos asociados a los últimos modelos de IA.

El tema de la migración irregular es otro de los retos candentes al que se enfrenta el bloque comunitario, con la mirada puesta en la situación que aún se vive en la ciudad autónoma española de Ceuta tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Fuentes comunitarias sostienen en privado que sería una sorpresa que Von der Leyen no hiciera una referencia directa a la crisis vivida en el enclave del norte de África que puso en tela de juicio la capacidad española, y por extensión la europea, de controlar las fronteras externas de la UE con la mirada puesta en Marruecos, a quien se continúa considerando en Bruselas como un socio "estratégico".

El invitado de honor del debate será el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con cuyo país la Unión Europea quiere impulsar la cooperación a la vista de la agresiva política comercial de Estados Unidos; el objetivo es tener la relación más estrecha posible sin que Canadá se convierta en el Estado miembro número 28.

También es previsible que Von der Leyen aborde el desequilibrio en la relación del bloque comunitario con China después de que los líderes de la Unión Europea pidieran antes del verano que Bruselas refuerce los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea.

El verano de 2026 ha dejado en la Comisión Europea la constatación de que las olas de calor y los incendios forestales ya no son únicamente un problema que enfrentan los países del sur, sino que se ha hecho particularmente visible que el cambio climático avanza más rápido en Europa que en otros rincones del mundo. Ante este panorama, Von der Leyen hablará tanto de mitigación de los desastres como de adaptación a esta nueva realidad.

La presidenta del Ejecutivo comunitario también tiene previsto mencionar la guerra de Ucrania y cómo apoyar al país ante un invierno que se anuncia especialmente duro, así como de las sanciones a Moscú y la vigilancia de su aplicación y la respuesta comunitaria a amenazas híbridas rusas como el ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto.