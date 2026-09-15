Von der Leyen: Rusia pone a prueba a la UE con últimos incidentes con Dinamarca y Lituania

"No se trata de incidentes aislados. Forman parte de un patrón más amplio de agresión y provocación por parte de Rusia contra Europa, con el que pone a prueba nuestra preparación y nuestra determinación", indicó Von der Leyen en redes sociales.

La política alemana afirmó que, "una vez más, Europa se despertó con el comportamiento imprudente y peligroso de Rusia".

Se refirió en concreto a que un buque de guerra ruso disparó bengalas de emergencia "a una distancia peligrosamente cercana" de un helicóptero danés, y a que un dron entró en el espacio aéreo lituano antes de ser derribado por cazas de la OTAN.

"Rusia comprobará que nuestra determinación no hace más que fortalecerse", enfatizó Von der Leyen, y agregó que la UE está reforzando su disuasión y defensa colectivas junto con la OTAN, además de estar "intensificando la presión sobre Rusia".

El Gobierno danés acusó este martes a una fragata rusa de lanzar el lunes dos bengalas a un helicóptero de su fuerza aérea en aguas internacionales, un acoso por el que ha convocado al embajador de ese país en señal de protesta.

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Según las autoridades danesas, la fragata disparó dos bengalas, una de las cuales pasó a poca distancia del helicóptero, pero no se produjeron daños materiales ni personales.

Por otra parte, cazas de la OTAN derribaron este martes un dron que entró en el espacio aéreo lituano, probablemente desde Bielorrusia, según el presidente de ese país báltico, Gitanas Nauseda.

En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, el más grave en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.