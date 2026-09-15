Wall Street abre en rojo tras alcanzar el bono del Tesoro a 10 años su máximo desde 2007

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 307 puntos, hasta 52.113; el selectivo S&P 500 restaba un 0,15 %, hasta 7.608 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,14 %, hasta 26.149 unidades.

El rendimiento del bono a 10 años, de referencia para préstamos e hipotecas fijas, siguió al alza y alcanzó su nivel más alto desde abril de 2007, antes de la Gran Recesión.

La guerra en Oriente Medio, y especialmente el encarecimiento del precio del petróleo, llevan meses tensionando el mercado de los bonos, cuyo rendimiento sube ante la falta de interés por parte de los inversores en comprarlos.

Además, este hito se produce la víspera de que concluya la reunión de la Reserva Federal (Fed), en la que se espera que acuerden subir el precio del dinero a la horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

Mientras tanto, las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) empezaron a recuperarse de las caídas de este lunes tras desatarse la alerta por la evolución descontrolada de sus sistemas.

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La compañía estrella de la IA, Nvidia, sumaba un 1,12 %. Por su parte, Intel avanzaba un 2,63 %, AMD un 2,24 % y Micron un 0,99 %.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,57 %, hasta 4.327 dólares la onza, y la plata se revalorizaba un 0,14 %, hasta 64,22 dólares la onza.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE.UU., sigue su tendencia ascendente por las tensiones en Oriente Medio y subía un 2,14 %, hasta 103,61 dólares el barril.