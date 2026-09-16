Arabia Saudí intercepta un dron lanzado por rebeldes hutíes contra La Meca

Al Maliki explicó, en un comunicado difundido en X, que los equipos saudíes "interceptaron y destruyeron un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que entrara en el área del espacio aéreo prohibido" de La Meca, al sur de la ciudad, el mayor centro espiritual del mundo para los musulmanes.

"Esto solo puede describirse como un acto vergonzoso, un intento de atacar el lugar de nacimiento de la revelación, la tierra del mensaje. También fue un intento de aterrorizar a los peregrinos que visitan la Mezquita Sagrada y de dañar a los ciudadanos y residentes", dice el escrito.

El portavoz militar, que no dio más detalles sobre el tipo de dron ni la operación que condujo a su destrucción, cree que este ataque frustrado quedará "como una marca de vergüenza en el historial de violaciones cometidas" por los hutíes, "ya que fue un acto deliberado destinado a provocar los sentimientos de millones de musulmanes".

"La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de los peregrinos es una línea roja, y el Comando Conjunto de las Fuerzas de la Coalición no dudará en tomar las medidas necesarias y disuasorias contra la milicia terrorista hutí y su comportamiento hostil y terrorista", prosigue el comunicado.

Esta denuncia se produce un día después de que el Consejo de Ministros saudí afirmara que tiene el "derecho legítimo" a defenderse de los ataques lanzados contra su territorio por los rebeldes hutíes del Yemen, que el lunes alcanzaron tres ciudades del sur de la monarquía árabe que provocaron 13 heridos.

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Anteriormente, los insurgentes yemeníes afirmaron haber lanzado "decenas de misiles y drones" contra la base aérea Rey Khalid, en Khamis Mushait, y amenazaron con seguir atacando al reino árabe hasta que Riad cese sus operaciones en el Yemen.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, pero más de una década de campaña contra los hutíes no ha logrado detener los avances territoriales del grupo, que desde 2014 controla la capital, Saná.