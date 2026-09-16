Cancilleres de Irán y China se reúnen en Pekín poco antes del viaje a EE.UU. de Xi Jinping

Araqchí llegó esta misma jornada a la capital china, donde ya estuvo en mayo, aunque su reunión más reciente con Wang fue el pasado fin de semana en Nueva Delhi, donde se les vio conversar en los márgenes de la cumbre de líderes de los BRICS.

Los ministros abordaron esta jornada las relaciones bilaterales junto con el desarrollo de "los principales asuntos regionales e internacionales", informó por su parte el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei.

La Cancillería china no ha divulgado hasta el momento detalles sobre la reunión, la segunda que tiene lugar en el país asiático desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero pasado y el quinto viaje a China de Araqchí desde 2024.

Es previsible que esta crisis sea uno de los asuntos que aborden Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que celebrarán en Washington dentro de la visita oficial del líder chino prevista para finales de mes.

El encuentro coincide además con la celebración en Pekín del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar y en el que un alto representante castrense iraní acusó este miércoles a EE.UU. e Israel de violar la soberanía de Irán y de agravar la crisis de seguridad en Oriente Medio, en una intervención pronunciada justo después de que un príncipe saudí criticara con dureza a Teherán.

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El general de brigada Mohamad Taqi Osanlou, responsable de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, acusó a esos países de eludir el Consejo de Seguridad de la ONU y de recurrir a una interpretación "ilegal" del concepto de defensa preventiva para atacar la soberanía y la integridad territorial de Irán.

La visita del jefe de la diplomacia iraní se produce en un momento de incertidumbre en el conflicto, después de que este martes el país persa afirmara que no negociará con Washington hasta que se cumplan sus condiciones, en reacción a la disposición de dialogar con Teherán manifestada poco antes por Trump.

El domingo, Araqchí ya había señalado que EE.UU. debe regresar a sus "compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad", firmado en junio pasado entre Teherán y Washington bajo mediación de Pakistán, como condición para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Desde el estallido del conflicto, China ha abogado por una solución negociada, ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes, y ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pidiendo al tiempo respetar la soberanía y la seguridad de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos políticos.