China inaugura el canal de Pinglu, vía clave para el comercio con el sudeste asiático

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, el canal se despliega a lo largo de 134,2 kilómetros y ha supuesto una inversión de unos 72.700 millones de yuanes (10.829 millones de dólares).

Ese medio agrega que se trata del primer proyecto de este tipo -uniendo un río con el mar- en acometerse bajo coordinación nacional desde la fundación de la República Popular China, en 1949, y que su construcción ha tomado unos cuatro años en total.

Por él podrán pasar buques de hasta 5.000 toneladas, y permitirá ahorrar más de 5.000 millones de yuanes (745 millones de dólares) anuales en costes de transporte.

Al evitar el mencionado desvío a través de Cantón (sureste), se espera que los costes logísticos de las rutas de carga que unen varias regiones del sur y el centro de China con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, bloque supranacional que copa la tabla de socios comerciales de Pekín) desciendan entre un 18 y un 30 %.

El plan de Pekín no solo pasa por incrementar los intercambios con esa región, sino también por dar a sus provincias interiores, generalmente menos desarrolladas que las prósperas zonas costeras, un acceso más rápido a los corredores marítimos globales, fomentando así la industria local.

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El pasado jueves, un tren proveniente de la vecina provincia de Hunan arribó en Guangxi con 370 toneladas de maquinaria para construcción y otros productos para su exportación a través del canal toda vez que este fuese inaugurado.

El proyecto de Pinglu no es único en China: otras provincias como Jiangxi (sureste) o Henan, Hubei y Hunan (centro) tienen planes o ya han iniciado proyectos multimillonarios para construir o ampliar canales que permitan impulsar el crecimiento económico a nivel local, subraya el diario hongkonés South China Morning Post.