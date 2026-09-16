El Gobierno yemení condena el supuesto intento de ataque de un dron hutí cerca de La Meca

El Ministerio de Asuntos Exteriores yemení afirmó en un comunicado que el incidente constituía un ataque a la soberanía saudí y una amenaza para los peregrinos y residentes de la ciudad más sagrada del Islam.

Al tiempo, instó a los gobiernos árabes, islámicos e internacionales a tomar medidas contra el movimiento hutí y a cortar su suministro de armas.

También señaló que este último incidente, junto con los ataques contra ciudades e infraestructuras críticas saudíes, ponía de manifiesto la amenaza que representan los hutíes.

Pidió que se aplicaran las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que se pusiera fin al suministro de armas al grupo y que se prestara apoyo internacional a los esfuerzos del Gobierno yemení por restablecer la autoridad del Estado en todo el país.

La coalición liderada por Arabia Saudí afirmó el martes que el dron fue interceptado alrededor de las 18:50 hora local del martes, al sur de La Meca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El portavoz de la coalición, el general de división Turki al Malki, calificó la seguridad de La Meca, las Dos Mezquitas Sagradas y los peregrinos como una "línea roja" y advirtió de que nuevos ataques hutíes se enfrentarían a medidas disuasorias.

Los hutíes, sin embargo, negaron haber tenido como objetivo La Meca o cualquier lugar sagrado islámico y afirmaron que sus ataques iban dirigidos contra objetivos militares saudíes.

La coalición liderada por Arabia Saudí calificó el incidente del martes como el segundo intento hutí de atacar La Meca, tras el lanzamiento de un misil balístico en julio de 2017. Las autoridades saudíes afirmaron que dicho misil fue interceptado antes de alcanzar la ciudad santa.

La Meca alberga la Kaaba y la Gran Mezquita, y es el destino de millones de musulmanes que realizan las peregrinaciones sagradas, por lo que cualquier ataque contra la ciudad tiene una relevancia que va mucho más allá del conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes.

Tras el incidente del martes, se emitió brevemente una alerta de seguridad en La Meca y otras zonas del oeste de Arabia Saudí, la primera de este tipo en La Meca desde el episodio de 2017.