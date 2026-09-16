La CE se suma a los países europeos que limitan el acceso de los menores a las redes

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, adelantó este miércoles en el Parlamento comunitario que la propuesta de Bruselas prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

Bruselas actúa presionada por varios Estados miembros que reclaman una norma común y armonizada: España, Francia, Países Bajos e Irlanda -que preside el Consejo de la UE este semestre- han impulsado un frente conjunto, mientras al menos media docena de países tramitan sus propias leyes nacionales.

Aunque son numerosos los países europeos que trabajan en esta línea, con distintos rangos de edad, las primeras iniciativas partieron de Asia, con Australia a la cabeza.

Australia fue el primer país en tomar la iniciativa. En noviembre de 2024, su Gobierno aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.

Este año, Indonesia dio el mismo paso y en marzo prohibió el acceso de los menores de 16 años a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.

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En junio, Malasia se convirtió en el tercer país del mundo en aplicar una restricción de este tipo. Sus leyes prohíben el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.

También en junio, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que los menores de 16 años tendrán prohibido el acceso a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. La prohibición efectiva está prevista para la próxima primavera.

Dentro de la UE, varios países han anunciado también su intención de limitar el acceso de los menores a las redes, aunque las propuestas aún están en tramitación.

En enero, el Gobierno francés aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes a los menores de 15 años, texto que refrendó en julio la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el Consejo Constitucional anuló posteriormente el artículo principal de la norma, lo que ha obligado al Ejecutivo francés a elaborar otro borrador.

En España, la edad mínima para registrarse y usar las redes sociales es de 14 años pero el Gobierno ha anunciado su intención de elevar ese límite a los 16 años.

El Ejecutivo español ha impulsado el proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales que exigirá a las empresas tecnológicas contar con sistemas efectivos de verificación de edad.

En Italia, la mayoría de las fuerzas parlamentarias pretende aprobar un proyecto de ley para limitar el acceso de los menores a las redes antes de que finalice la legislatura, pero aún quedan cuestiones políticas por resolver.

El principal punto de controversia es cómo restringir el uso de las redes sin que se menoscaben las libertades.

Portugal prepara un proyecto para fijar la mayoría de edad digital en 16 años. Los adolescentes de entre 13 y 16 años solo podrían usar las redes con permiso paterno.

Austria tiene en marcha un proyecto para prohibir el acceso a las redes a los menores de 14 años, y Noruega trabaja en una normativa que fija la edad mínima en los 16 años.

Grecia y Dinamarca apuestan por fijar el límite en los quince años, mientras que Eslovenia y Finlandia ya han preparado los cambios legislativos necesarios para prohibir el acceso a las redes a los menores de esa edad.

El debate también está abierto en Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Países Bajos.