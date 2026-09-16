La condena a los líderes del UCK es un "veredicto terrible" e injusto para Kosovo

"Un veredicto terrible para Kosovo, para nuestra guerra de liberación", dijo Konjufca en unas declaraciones televisadas en directo por la emisora kosovar TV Klan Kosova desde la capital neerlandesa.

"Es una decisión triste, injusta e inmerecida. Sin duda, causará un daño enorme, tanto a nuestra narrativa como al Estado de Kosovo", dijo el jefe de la diplomacia kosovar a los periodistas tras salir del Tribunal Especial para Kosovo (TEK) después de que esa corte dictara las condenas en primera instancia al expresidente kosovar Hashim Thaci y a otros tres acusados.

La principal plaza de Pristina se llenó hoy de ciudadanos ataviados con prendas de camuflaje, ondeando insignias del UÇK y coreando consignas como "La libertad tiene un nombre" y "La libertad no puede ser encarcelada".

En el centro de Pristina, miles de personas presenciaron en directo la lectura de las sentencias.

La principal plaza de la capital se llenó de ciudadanos ataviados con prendas de camuflaje, ondeando insignias del UÇK y coreando consignas como "La libertad tiene un nombre" y "La libertad no puede ser encarcelada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los jueces condenaron a Thaci a 25 años de prisión por los crímenes de guerra de detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, como uno de los principales dirigentes del antiguo Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) durante la guerra de independencia (1998-1999) de la antigua provincia serbia.

La misma pena recibió Jakup Krasniqi, mientras que Kadri Veseli y Rexhep Selimi fueron condenados a 18 y 13 años de cárcel, respectivamente.

La presidenta en funciones de Kosovo, Albulena Haxhiu, recordó que las sentencias no son firmes y abogó por apelarlas.

"El veredicto de hoy y las sentencias dictadas contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi son un duro golpe para sus familias, una noticia profundamente impactante para la República de Kosovo y un momento grave para la nación albanesa dondequiera que viva", dijo Haxhiu, quien es también presidenta del Parlamento kosovar.

"La última palabra jurídica aún no se ha dicho. El derecho a recurrir es parte del proceso y debe ejercerse plenamente", añadió en sus redes sociales la jefa del Estado en funciones

Tras la lectura de los veredictos, la multitud comenzó a dispersarse, aunque muchos continuaron marchando por las calles aledañas coreando 'UÇK'.

"Hoy el tribunal ha dado la razón a Serbia y a Rusia. Espero que haya apelaciones", declaró una mujer de unos cincuenta años a Klan Kosova.

"Permanecerán en el corazón de los albaneses. Este es el día más oscuro para los albaneses desde la liberación de Kosovo", añadió un hombre mayor que sostenía una bandera albanesa.

"Yo era escéptico respecto al juicio. Los condenaron basándose únicamente en palabras y alegatos", dijo su compañero, de pie a su lado en la plaza de Pristina.

"Nuestra lucha era justa: nos defendíamos del genocidio perpetrado por Serbia", afirmó una joven.

Por su parte, Avdyl Krasniqi, hermano del condenado Jakup Krasniqi, calificó las penas de "insignificantes e irrazonables", confiando en que una instancia superior revise el caso.

"Otra persona está decidiendo en nombre del pueblo de Kosovo. Esperamos que una nueva instancia de apelación permita una revisión más razonable", afirmó.

En un comunicado, el opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK), del que Thaci fue presidente entre 1999 y 2016, afirmó que el fallo de La Haya se basó en pruebas "fabricadas".

"Para nosotros, esta sentencia es una gran injusticia, porque se basa en afirmaciones y materiales que consideramos fabricados y alimentados a lo largo de los años por el aparato estatal y la propaganda de Serbia para criminalizar la guerra justa del Ejército de Liberación de Kosovo", señaló en la nota.

También para el exprimer ministro kosovar y antiguo comandante del UÇK, Ramush Haradinaj, actual líder de la opositora la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK), la decisión es "inaceptable e injusta", según dijo en sus redes sociales, al tiempo que hizo un llamamiento a la población para mantener la calma.

En la misma línea reaccionó el primer ministro de Albania, Edi Rama, quien en una publicación acompañada por la imagen de un alambre de espino calificó el fallo de "absurdo".

La guerra de indpendencia kosovar, apoyada por una intervención aérea de la OTAN, llevó a que la antigua provincia serbia declarara su soberanía en 2008, sin que hasta ahora Belgrado la reconozca. EFE