Los avances en igualdad de género son mínimos y la brecha podría cerrarse en 120 años

El Foro Económico Mundial publicó este miércoles su informa anual sobre la brecha de género, que además de confirmar la lentitud de los avances, pone de manifiesto que si las mujeres tienen alguna participación en la industria de la IA, ésta se limita en la gran mayoría de casos a los empleos de menor remuneración.

Este sector se ha convertido en un escenario en el que la desigualdad se hace más visible: solo el 19,3 % de los ingenieros especializados en IA son mujeres, que sobre todo ocupan puestos relacionados con la anotación de datos, que están en la parte baja de la escala salarial.

"Las mujeres están menos representadas en las empresas de IA que en empresas comparables no dedicadas a la IA en todos los niveles; y representan,, respectivamente, el 36,6 % y el 44,8 % de los empleados en puestos de colaborador individual, y entre el 25,3 % y el 27,7 % de la alta dirección", señala el informe del Foro Económico Mundial.

Mientras, la proporción de mujeres fundadoras con competencias en ingeniería de IA ha aumentado del 2,3 % en 2019 al 8,7 % en los dos primeros trimestres de 2026, pero los hombres avanzan mucho más rápido.

Para la organización, este cúmulo de circunstancias evidencia una segregación que limita su acceso a los puestos técnicos y de mayor valor dentro de esta tecnología.

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De manera más general, el estudio sostiene que "el progreso hacia la paridad de género en los puestos de liderazgo se ha estancado por cuarto año consecutivo".

Según la trayectoria actual, las niñas que nacen hoy no verán una representación equitativa en los puestos más altos a lo largo de su vida y este problema será mayor para las mujeres que trabajan en puestos relacionados con la IA, sostuvo afirmó una directiva de LinkedIn, Sue Duke, citada en un comunicado del Foro.

El informe analiza 145 economías, dentro de los cuales tiene una muestra de 97 países que ha estudiado de forma constante desde 2006, y otra de sus conclusiones más alarmantes es que el mayor retroceso para las mujeres se registra en el empoderamiento político, donde la brecha es todavía más amplia.

En este ámbito la paridad no llegará en 120, sino en 194 años al ritmo actual.

A este respecto, se indica que la proporción de economías encabezadas por una mujer, que llegó al 27 % en 2022, ha vuelto a niveles de 2016, y aunque el número de ministras ha aumentado un 26 % desde 2008, solo una de cada diez dirige una cartera considerada de alto impacto.

En el ámbito empresarial, las mujeres ocupan actualmente el 19,1 % de los puestos de CEO, mientras las contrataciones femeninas para puestos de alta dirección han caído del 34,8 % en 2022 al 32,3 % en 2026.

Islandia encabeza la clasificación por decimoséptimo año consecutivo, con el 93 % de su brecha de género cerrada, seguida de Finlandia, Noruega, Namibia y el Reino Unido.