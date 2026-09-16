Los hutíes niegan un ataque con drones a La Meca interceptado por Arabia Saudí

El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, indicó en un comunicado que los equipos de Defensa "interceptaron y destruyeron un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que entrara en el área del espacio aéreo" de La Meca, el mayor centro espiritual del mundo para los musulmanes.

Según su declaración, difundida en X, los hutíes del Yemen -que controlan Saná desde 2014 en contra del Gobierno reconocido internacionalmente con el apoyo de Estados Unidos- buscaban "aterrorizar a los peregrinos que visitan la Mezquita Sagrada" y herir "los sentimientos de millones de musulmanes".

Riad añadió que no dudará en tomar "las medidas necesarias y disuasorias" contra esta milicia, que cuenta con el apoyo de Irán en medio del conflicto entre Teherán y Washington.

Por su parte, miembros del buró político del movimiento hutí yemení Ansarullah negaron estas afirmaciones, que calificaron de mentiras repetidas, según declaraciones citadas por las agencias iraníes IRNA e ISNA.

"La afirmación de que existe el riesgo de que La Meca sea atacada desde Yemen es una pura mentira", dijo Mohammed al-Farah, dirigente del grupo rebelde.

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Asimismo, Hizam al-Assad aseguró que la denuncia de que se está atacando La Meca es "una mentira vieja y repetitiva".

Riad hizo esta alerta un día después de que el Consejo de Ministros saudí afirmara que tiene el "derecho legítimo" a defenderse de los ataques lanzados contra su territorio por los rebeldes hutíes del Yemen, que el lunes alcanzaron tres ciudades del sur de la monarquía árabe que provocaron 13 heridos.

Anteriormente, los insurgentes yemeníes afirmaron haber lanzado "decenas de misiles y drones" contra la base aérea Rey Khalid, en Khamis Mushait, y amenazaron con seguir atacando al reino árabe hasta que Riad cese sus operaciones en el Yemen.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, pero más de una década de campaña contra los hutíes no ha logrado detener los avances territoriales del grupo.