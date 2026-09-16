Sanidad de Gaza denuncia un "genocidio sanitario" que llevará al colapso del sistema

"El sistema de salud en la Franja de Gaza está siendo sometido a una ejecución sistemática y masiva, que excede los límites de una catástrofe humanitaria y se está convirtiendo en un crimen de genocidio sanitario en toda regla", afirmó Al Waheidi en una rueda de prensa celebrada en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza (norte).

Según el director, los centros de salud gazatíes se han reducido a "estructuras aisladas" y se enfrentan a la prohibición de la entrada de artículos de primera necesidad en la Franja, cuyos accesos están controlados por Israel, que decide sobre todo lo que ingresa en Gaza.

Al Waheidi indicó que lo que Israel permite entrar en Gaza es solo "una pequeña fracción que no cubre las necesidades operativas mínimas de los centros de salud, dejándolos en una situación crítica".

Los hospitales, añadió, sufren una grave escasez de combustible, aceite y repuestos necesarios para operar los generadores de electricidad, que están en un 70 % fuera de servicio actualmente. Ello amenaza con el "cierre inminente de departamentos críticos y vitales".

A la falta de combustible y repuestos para los generadores se une, explicó, la falta de repuestos y de neumáticos para las empresas de transporte que gestionan el traslado de los médicos, enfermeros y técnicos sanitarios, que este miércoles anunciaron la suspensión total o casi total de sus servicios.

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Esto ha impedido que cientos de profesionales médicos llegaran este miércoles a sus centros de trabajo, incidió el director del Ministerio de Sanidad, lo que ha mermado aún más la operatividad de los centros de salud y hospitales.

Esta crisis coincide con una "escasez sin precedentes de medicamentos y suministros médicos", a los que se une la avería de equipos de diagnóstico y lo que denuncia como un descenso de los pacientes que son trasladados al extranjero para ser tratados.

"Cada minuto que transcurre sin la entrada de combustible, medicamentos y suministros médicos y operativos urgentes equivale a firmar la sentencia de muerte de cientos de personas enfermas y heridas", dijo Al Waheidi.

Por todo ello, el Ministerio de Sanidad hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que tome "medidas inmediatas y urgentes que faciliten la entrada de suministros médicos y operativos esenciales".

"La historia -afirmó Al Waheidi- no perdonará a quienes guarden silencio: la mera emisión de declaraciones de preocupación y condena ya no es solo inacción moral, sino complicidad flagrante en un crimen de genocidio que se comete abiertamente a plena luz del día".