Thaci, condenado a 25 años por crímenes de guerra en un histórico fallo sobre Kosovo

En un histórico fallo que responsabiliza también de esos crímenes a otros tres antiguos altos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), Kadri Veseli fue condenado a 18 años de cárcel, Rexhep Selimi a 13 y Jakup Krasniqi a 25, con descuento en todos los casos del tiempo que llevan detenidos desde finales de 2020.

Los jueces concluyeron que los cuatro contribuyeron a “un propósito criminal común” para atacar a personas consideradas opositoras a los objetivos políticos y militares del UCK, la guerrilla albanokosovar que combatió contra las fuerzas serbias y yugoslavas por la separación de Kosovo de Serbia.

La Sala les declaró penalmente responsables de la detención arbitraria de 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 y el asesinato de 96. La Fiscalía había solicitado 45 años de prisión para cada acusado.

La “gran mayoría” de las víctimas eran civiles inocentes que fueron calificadas, “a menudo falsa y generalmente sin fundamento”, de colaboradores o espías, según la sentencia, leída por el presidente de la sala, el juez Charles Smith.

Entre ellas había albanokosovares vinculados a organizaciones políticas o militares rivales, personas supuestamente relacionadas con las autoridades serbias o yugoslavas y miembros de minorías étnicas, incluidos serbios y romaníes.

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La sentencia concluyó que los acusados compartieron un plan para identificar a esas personas, detenerlas y someterlas a malos tratos físicos y psicológicos, intimidación y acoso y, “si era necesario, matarlas”.

Los jueces rechazaron así el argumento de las defensas de que los crímenes respondieran a venganzas personales, disputas locales o actuaciones aisladas de miembros del UCK, y concluyeron que fueron consecuencia de “un plan criminal concebido por los acusados y otras personas”.

Ese plan fue aplicado “sistemática y despiadadamente”, según la Sala, mediante centros de detención, estructuras de policía militar e inteligencia y una estrategia que presentaba a determinadas personas como colaboradores, espías o enemigos del UCK.

Los jueces subrayaron que no eran los objetivos de conseguir la independencia de Kosovo y hacerse con el control político e institucional los que convertían sus actos en criminales, sino “los medios mediante los que trataron de alcanzarlos”.

El presidente de la Sala hizo esta distinción desde el comienzo de una lectura de sentencia especialmente sensible en Kosovo: el proceso “no trata sobre la legitimidad del Ejército de Liberación de Kosovo ni sobre su objetivo de un Kosovo independiente”, recalcó.

En el caso de Thaci, los jueces determinaron que, como miembro del Estado Mayor y jefe de la Dirección Política del UCK, fue una figura clave en la formulación y ejecución del “propósito criminal común”, y contribuyó a una política de impunidad.

Thaci, de 58 años, escuchó de pie y con auriculares la lectura del veredicto, con gesto serio y vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata morada.

La Sala le impuso inicialmente penas individuales de 15 años por detención ilegal o arbitraria, cuatro por trato cruel, 20 por tortura y 23 por asesinato, que quedaron finalmente en una pena única de 25 años de prisión.

A pocos kilómetros del tribunal, cientos de kosovares se concentraron en una explanada de La Haya para apoyar al expresidente y exhibieron pancartas en las que le declaraban “inocente”.

Las Salas Especializadas de Kosovo, nombre formal del TEK, fueron creadas en 2015 dentro del sistema jurídico kosovar, pero tienen su sede en La Haya y cuentan con jueces internacionales, entre otras razones para garantizar la protección de víctimas y testigos.

El tribunal es controvertido en Kosovo, donde amplios sectores de la población albanokosovar consideran a los antiguos dirigentes del UCK héroes de la lucha contra las fuerzas serbias.

El conflicto de 1998-1999 terminó tras una campaña aérea de la OTAN y la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo, que en 2008 declaró unilateralmente su independencia.

Estados Unidos y numerosos países europeos reconocen a Kosovo como Estado independiente, mientras Serbia sigue considerándolo parte de su territorio.

Thaci, que fue primer ministro y ejerció como presidente de Kosovo entre 2016 y 2020, se enfrenta a un segundo proceso por presunta obstrucción a la justicia e interferencia con testigos.

La sentencia de este miércoles cierra en primera instancia un juicio iniciado en abril de 2023, más de dos décadas después de una guerra que terminó con la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo y que sigue marcando las relaciones entre Pristina y Belgrado.