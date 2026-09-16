Tribunal surcoreano pide al Norte 32,5 millones de dólares por demoler la oficina conjunta

El Tribunal del Distrito Central de Seúl falló a favor del Gobierno surcoreano y aceptó prácticamente íntegra su reclamación, en lo que supuso la primera demanda presentada por el Ejecutivo contra Pionyang, según la agencia local de noticias Yonhap.

Los anteriores litigios contra Corea del Norte en tribunales surcoreanos habían sido iniciados por particulares. Asimismo, el tribunal emitió el fallo sin explicar los motivos concretos de la sentencia, dijo Yonhap.

El Ministerio de Unificación presentó en junio de 2023 la demanda por la demolición, decidida unilateralmente por Pionyang. Seúl calculó los daños en unos 10.250 millones de wones (7,5 millones de dólares) por la oficina y 34.450 millones de wones (25 millones de dólares) por el centro de apoyo adyacente, según la agencia.

Situada en la ciudad norcoreana de Kaesong y abierta en 2018, la oficina servía como canal de comunicación y cooperación entre ambas Coreas y simbolizaba su acercamiento.

Corea del Norte la destruyó el 16 de junio de 2020 tras amenazar con demolerla por el envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas anti-Pionyang en Corea del Sur.

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Aunque no existen medios para obligar al Norte a pagar, el fallo plantea interrogantes sobre una posible reacción de Pionyang y sus repercusiones en los esfuerzos de reconciliación del Gobierno del presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Las relaciones intercoreanas empeoraron tras la cumbre de Hanói de 2019 entre Washington y Pionyang, que terminó sin acuerdos. La tensión bilateral persiste, con el Norte rechazando el diálogo y considerando al Sur un "Estado hostil".