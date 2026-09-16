Un testigo del derrumbe en Gaza: "En menos de 10 segundos, quedó reducido a escombros"

Junto a la montaña de escombros dejada por el edificio, que se conservaba solo en su esqueleto por las bombas israelíes pero que usaban 100 personas desplazadas para guarecerse, Abu Muhamad Al Harazín, de 53 años, explicó este miércoles cómo se cayó el inmueble.

Al Harazín es un desplazado por la ofensiva que, como cientos de miles de personas en Gaza, vive en una tienda de campaña, en su caso a pocos metros del bloque colapsado, ubicado en la zona de Jarab y de la ciudad de Gaza (norte) y conocido como el edificio 'Felicidad'.

Según este gazatí, a las once de la noche del martes, cuatro horas antes de que se derrumbara totalmente, cayeron algunas zonas de él. "Había gente sentada en la entrada cuando les cayeron piedras encima. Estas personas huyeron diciendo que nadie debía vivir en ese edificio".

Luego, sobre las tres de la mañana, se produjo el derrumbe total. "En menos de 10 segundos, todo el edificio quedó reducido a escombros", dijo Al Harazín.

"No vi nada. El polvo lo cubría todo. La gente me gritaba y al principio no podía escucharlos. Les dije: 'Estoy bien, mis hijos están bien, pero suban al edificio'. Dijeron: "¿Adónde podemos ir de esta tormenta de polvo? ¡No vemos nada!". Pasaron diez minutos hasta que la gente logró llegar hasta donde yo estaba", explicó.

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Según su testimonio, en él vivían familias de desplazados por la guerra -alrededor de 100, según la Defensa Civil de Gaza- de otros barrios de la ciudad como Shujaiya, Zeitún y Tufah.

Una de ellas era la familia Adas, de la que entre él y otros vecinos consiguieron rescatar de los escombros al matrimonio y tres de sus cinco hijos. Los otros dos, una niña de 10 años y un niño de 6, murieron.

Según el último balance de muertos en el derrumbe ofrecido a EFE por el Ministerio de Sanidad, se ha confirmado la muerte de 20 personas, entre ellas ocho niños, cinco mujeres y dos ancianos.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU.

El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1,7 millones de personas, de una población de unos 2 millones de habitantes.