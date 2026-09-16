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16 de septiembre de 2026 a la - 05:35

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las preocupaciones legítimas de los ciudadanos europeos están siendo usadas "como arma" para dividir a las sociedades europeas y urgió a defender los valores europeos para no quedar en manos de los agentes y títeres de regímenes autoritarios.

Por EFE
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"La vertiginosa velocidad del cambio y la tecnología está afectando a nuestros puestos de trabajo, a nuestros medios de vida y a nuestra sociedad (...). Estas preocupaciones reales se están utilizando como arma para crear divisiones entre nosotros. Pero nuestro camino está claro: construir una Europa independiente que tenga el poder de actuar", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

"¿Queremos una Europa fuerte e independiente que defienda sus valores en este mundo? ¿O dejamos que nuestras democracias se vean socavadas por los agentes y títeres de los autoritarios? Ya se trate de los ultranacionalistas o de los antieuropeístas, ya sea la injerencia rusa o la desinformación. Los nombres pueden ser diferentes, pero su objetivo es el mismo", advirtió.

Von der Leyen advirtió de una "guerra cognitiva" en la que las campañas electorales están "envenenadas" por propaganda extranjera y se expanden "las teorías de la conspiración apoyadas en vídeos falsos virales" y urgió a trabajar en "una capacidad colectiva para anticiparse, detectar y responder" a estas amenazas.

Von der Leyen se refirió también a las elecciones en Hungría del pasado 12 de abril, que acabaron con dieciséis años de Orbán en el poder y con "años de retrocesos" en la lucha contra la corrupción.

"Ese día quedará en nuestra memoria durante mucho tiempo: el día en que los húngaros tomaron las riendas de su futuro. Eligieron la democracia. Eligieron Europa. Devolvieron a Hungría al lugar que le corresponde: en el corazón de nuestra Unión (...). Queda mucho trabajo por delante, pero esto demuestra que el trabajo duro da sus frutos", dijo.