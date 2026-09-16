Von der Leyen: "Europa puede, debe y mantendrá el rumbo de sus objetivos climáticos"

"Por supuesto, la transición es compleja. Y tendremos que ajustarnos y aprender por el camino. Pero no hay duda de que Europa puede, debe y mantendrá el rumbo de sus objetivos climáticos", afirmó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La jefa del Ejecutivo comunitario situó el cambio climático, junto con la inteligencia artificial, entre los "puntos de inflexión de nuestro tiempo" y calificó este verano como "el verano de la verdad", marcado por incendios, olas de calor, pérdida de cosechas y retroceso de glaciares.

También por el deterioro de grandes ríos como el Danubio, el Rin y el Garona, que, según dijo, están "desapareciendo ante nuestros ojos".

Von der Leyen subrayó que los incendios forestales son cada vez "más intensos, más frecuentes y más extendidos", y reconoció que Europa necesita "pensar a lo grande y aprender más rápido" para hacerles frente.

Por ello, explicó, la Comisión ha encargado a algunos de los bomberos y responsables de emergencias más experimentados de Europa que dirijan los trabajos para mejorar la prevención y la preparación frente a los incendios, desde la coordinación civil-militar hasta la necesidad de nuevas capacidades.

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"Les ha pedido propuestas que incluyan la posible creación de una futura flota europea de lucha contra incendios", dijo la presidenta del Ejecutivo, que rindió homenaje a Rune Kyndal, un piloto danés muerto en un accidente mientras participaba en las labores contra los incendios en Grecia, cuya madre y dos hermanos, presentes en el hemiciclo, recibieron una larga ovación.

Según los datos citados por Von der Leyen, este verano ardieron unas 660.000 hectáreas en Europa, se perdieron alrededor de 12 millones de toneladas de cultivos y las olas de calor provocaron más de 35.000 muertes adicionales.

"Han sido los meses de verano más calurosos jamás registrados, pero probablemente los más frescos de los años que vienen", advirtió, tras recordar que Europa se está calentando al doble de velocidad que la media mundial.

Von der Leyen defendió que la UE debe reforzar tanto la reducción de emisiones como la adaptación y anunció para el próximo mes un nuevo marco de resiliencia climática que identificará los 100 territorios más vulnerables de Europa y evaluará los riesgos a los que se enfrentan.

La Comisión presentará además un Plan Europeo contra las Olas de Calor, con mejores sistemas de alerta temprana, preparación sanitaria, adaptación urbana y medidas de refrigeración.

Bruselas creará, además, una Alianza para los Seguros Climáticos, ya que sólo alrededor del 25 % de las pérdidas por catástrofes en Europa están cubiertas por seguros privados.

En materia de medioambiente, Von der Leyen puso también el foco en la escasez de agua, que afecta a la agricultura, la energía y las cadenas de suministro, y lamentó que las redes europeas de abastecimiento pierdan por fugas casi uno de cada cuatro litros.

La Comisión propondrá por ello una nueva iniciativa europea sobre el agua, que vincula la gestión de este recurso con la industria y la seguridad alimentaria.