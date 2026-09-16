Von der Leyen: usaremos todas nuestras herramientas para reequilibrar relación con China

"Algunos dicen que se avecina un segundo 'choque chino'. Pero ya está aquí. Se percibe en nuestras comunidades y en las fábricas de toda nuestra Unión. Provoca la desindustrialización de los núcleos industriales de Europa. Esto es insostenible", dijo la alemana en su discurso sobre el Estado de la Unión ante la Eurocámara.

La presidenta del Ejecutivo comunitario recordó que la UE mantiene conversaciones con China para intentar reequilibrar la relación comercial, "pero este diálogo debe dar resultados", y subrayó que a ambas partes les interesa colaborar puesto que la menor demanda interna de China hace que también necesite al mercado europeo.

La UE y Pekín se han dado de plazo hasta octubre para buscar soluciones en materia de reequilibrio del comercio e inversión, controles a la exportación, propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio con el fin de evitar un conflicto comercial entre ambos.

Sin embargo, Von der Leyen incidió en que la UE utilizará "todas las herramientas a su alcance" para reequilibrar la relación con China. "Las palabras están bien, pero los hechos son mejores", dijo sin llegar a mencionar el uso del instrumento contra la coerción económica, que algunos países han sugerido activar.

"Podemos reducir los precios de la energía, invertir e innovar más, y reformar nuestras economías. Pero todo ello se ve socavado si nuestras empresas no compiten en igualdad de condiciones", insistió ante los eurodiputados.

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La presidenta del Ejecutivo comunitario hizo también hincapié en la necesidad de que la UE reduzca sus "dependencias peligrosas", que siguen siendo "demasiadas", incluida una dependencia de China del 80 % para materias primas críticas y del 90 % para las tierras raras.

En este sentido, señaló que Bruselas prevé crear una nueva Corporación de Materias Primas Críticas que ayude al bloque comunitario a obtener y almacenar las materias que necesita para producir, entre otros, coches eléctricos, chips o equipamiento de defensa.

"Necesitamos abastecernos y acumular reservas con urgencia (...). De ello depende no solo nuestra industria, sino también nuestra independencia y nuestra seguridad", dijo.