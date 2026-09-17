Cámara de Diputados de Bolivia aprueba el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares

La sesión legislativa duró más de cinco horas y tuvo la presencia del ministro de Economía, Christian Morales, quien explicó los alcances de la propuesta legislativa, por lo que ahora será debatida en el Senado.

Morales afirmó que el acuerdo con el FMI es "totalmente soberano" y que "no hay ninguna imposición" por parte del organismo multilateral. Además, indicó que los recursos que otorga permitirán "estabilizar la economía" de Bolivia.

"Los recursos que vayamos a recibir de parte del FMI van a venir a incrementar las reservas (internacionales) líquidas que tenemos, por ende permite garantizar un flujo de divisas mayor al que tenemos ahora", agregó el titular de Economía.

El proyecto de Ley 723 otorga a Bolivia 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para que enfrente los "persistentes" desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.

El plazo de repago de la deuda es "hasta 10 años a partir de cada desembolso", con una tasa de interés de 3,47 %, que podrá variar "de acuerdo a la cotización de los DEG".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, estableció que el periodo de amortización será "a partir de los cuatro años y seis meses", con un plazo de desembolso de hasta 36 meses.

El pasado 29 de julio, Bolivia y el FMI oficializaron este acuerdo, que también ayudará a captar un financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares.

Entre las acciones comprometidas está continuar con la "racionalización" del gasto público, preservar el "financiamiento monetario cero" del déficit fiscal y "fortalecer la gobernanza y autonomía" operativa del Banco Central de Bolivia (BCB), según se informó en julio.

Entre los compromisos de Bolivia que se conocieron hace una semana está la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027, por lo que los precios fijos de los combustibles se mantendrán hasta diciembre de este año.

Entre las metas que tiene planteadas el Ejecutivo de Paz está la reducción del déficit fiscal al -2 % y la acumulación de las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares para 2031.

Desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia boliviana en noviembre pasado, el país no ha superado del todo la falta de dólares, si bien en los últimos meses se tomaron medidas como el inicio de la devolución de ahorros en divisas, luego de dos años de restricciones de los retiros y transacciones en esa moneda.

Además, desde fines de junio se implementó un régimen de tipo de cambio flexible que reemplaza al esquema fijo que rigió durante 15 años, una medida que permitió sumar divisas para las RIN, según informó el BCB.