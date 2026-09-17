Después de la farra... Nubarrones sobre la Federación Paraguaya de Gimnasia

El Club Gimnasia Rítmica Sol Naciente de Dilia Guillén Paumier, el Instituto Irina Vikhareva, el Club Esperanza Deportiva Paraguay de Emilce González y la Academia de Gimnasia “Prof. Celva Acosta” realizaron presentaciones acerca de los flujos financieros de la Federación Paraguaya de Gimnasia (FPG) y solicitaron la verificación acerca de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos, entre otras denuncias.

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Conforme señalan dichos clubes, el organismo estatal contará con elementos para poder evaluar la denuncia de estos, vinculada a la transparencia de la gestión económico-financiera de la Federación.

Los clubes constituidos legítimamente han realizado una auditoría contable a través de expertos, y las derivaciones serían irregularidades con respecto a documentaciones internas de la entidad regente de la gimnasia en nuestro país, a la presentación de informes tributarios y el correspondiente destino de los fondos presupuestados y ejecutados por la misma.

Algunos de los puntos resaltantes del informe pericial contable refiere a:

Defectos en los estados financieros y falta de firma de la tesorera por lo menos en los últimos 4 años, así como vicios de forma de balance 2026; Solicitud de control sobre actividades comerciales y omisión del IVA. Acerca del Impuesto al Valor Agregado se señala en documentos que el motno correspondiente al periodo 2021–2023 asciende a Gs. 11.082.857.720, situando la contingencia por el impuesto omitido (tasa del 10%) en la suma de Gs. 1.108.285.772. Asimetría en la distribución de fondos. El examen documental de los balances refleja que durante los últimos 4 años se ha canalizado a través de la gestión de la F.P.G. una suma aproximada de Gs. 20.000 millones, mientras los clubes legítimos y afiliados no recibieron ninguna suma en concepto de apoyo financiero o logístico. Retiros no documentados e inversiones en el Pabellón SND: Hay gastos sin respaldo legal, durante el intervalo comprendido entre los años 2021 y 2025, los balances reflejan retiros de efectivo y emisión de cheques corporativos sin contraprestación documental legal por un total acumulado de Gs. 1.359.459.194. Además de estos, hay otros puntos que contablemente se han analizado,correspondiente a la DNIT y que los clubes recurrentes solicitaron la verificación por medio de la entidad estatal, como las depreciaciones del Pabellón SND, entre otros.

Nulidad de Asamblea

Además está firme el Acuerdo y Sentencia N° 36 de fecha 14 de agosto de 2026 del Tribunal Electoral de la Capital (T.E.C.) que resolvió la nulidad de la Asamblea General Ordinaria de FPG, la cual otorgaba un plazo de 30 días para convocar a nuevo acto magno, bajo veeduría judicial. Sin embargo, las cosas continúan normalmente en la entidad presidida por Paula Espínola.