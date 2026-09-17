Crisis en el cartismo: Baruja asegura que su candidatura no es impuesta, contradiciendo a Cartes

Tras un acto de inauguración de viviendas sociales en la ciudad de Acahay, departamento de Paraguarí, el ministro de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja, fue consultado sobre el tembladeral político en el movimiento Honor Colorado por el anuncio del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes quien le dio la “bendición” para su precandidatura a la Vicepresidencia de la República por el oficialismo de cara a las elecciones de 2028.

“Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”, anunció el expresidente Horacio Cartes, este miércoles pasado, en una reunión en la Junta de Gobierno de la ANR con candidatos a concejales e intendentes de la ANR para las elecciones municipales del 4 de octubre, el expresidente y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, anunció que Baruja será el compañero de Pedro Alliana en la chapa presidencial del oficialismo con miras las 2028.

Alliana expresó en varias ocasiones, desde hace varios meses atrás, que el anuncio de su dupla lo dará tras culminar las municipales de octubre.

Las expresiones de Cartes no causaron sorpresa ni a propios ni a extraños, porque se manejaba en carpas coloradas que el vicepresidente y exdiputado por Ñeembucú será el presidenciable del oficialismo con vistas al 2028.

Sin embargo, el anuncio del líder de Honor Colorado causó un tembladeral interno y generó la respuesta inmediata de Pedro Alliana, quien en un posteo en redes sociales ratificó que anunciará a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales previstas el domingo 4 de octubre.

Además, la decisión de Cartes motivó el abroquelamiento de los diputados y gobernadores cartistas en apoyo a sus respectivos postulantes a la Vicepresidencia, el actual jefe departamental de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

En tanto, los senadores cartistas e integrantes del primer anillo de Horacio Cartes, como Antonio “Tony” Barriosy Gustavo Leite, se plantaron en apoyo al expresidente y jefe de Honor Colorado.

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¿Qué dijo Baruja?

Sobre el anuncio de Cartes, el ministro Baruja dijo fue en el marco de “un debate” y “una dinámica interna que fortalece al equipo”. “Producto de ese debate y esa dinámica que se va a estar se está generando y que se va a concretar posteriormente a al 4 de octubre, entonces vamos a estar más unidos, pero nuestro candidato del movimiento Honor Colorado, cuyo consenso no está discutido, ya no está debatido, es el vicepresidente Pedro Alliana”, expresó.

Insistido sobre las expresiones de Cartes, el senador colorado cartista con permiso, respondió: “Él ya había expresado en otra ocasión, en la propia Junta de Gobierno hace aproximadamente tres meses, expresado su preferencia. Entonces lo que él (Cartes) hizo fue reiterar, no más a lo que ya es de conocimiento público. Por eso vuelvo a decir, cada colorado tiene la posibilidad de expresar su preferencia, pero el que va a decidir es Pedro Alliana”, manifestó Baruja.

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En otro momento, el ministro de la Vivienda y exgobernador de Paraguarí, se refirió a la lealtad a Horacio Cartes y al movimiento Honor Colorado. “Si hay alguien que mostró lealtad, fidelidad al movimiento Honor Colorado y principalmente Horacio Cartes fui yo. Justamente recién el presidente (Peña) estaba mencionando. Yo fui gobernador (de Paraguarí) en el periodo pasado. Me mantuve del primer día hasta el último día de mi gestión dentro del movimiento Honor Colorado. Me pueden acusar de lo que ustedes quieran, pero de que yo sea una de las personas más firmes y más leales al movimiento Honor Colorado, yo creo que nadie puede dudar”, aseveró.

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Baruja elogia a Latorre y Sosa

Baruja recordó al exsenador y actual vicepresidente tercero de la ANR, Juan Carlos Galaverna. Dijo que el exparlamentario definió la situación en Honor colorado como “debates internos” en un movimiento que es“ prácticamente del tamaño del Partido Colorado”.

Señaló que cada sector de HC, como los diputados y gobernadores, postularon a su precandidato. Citó a Raúl Latorre y a César Sosa, respectivamente.

“Tanto César Sosa Y Raúl Latorre tienen todas las condiciones para ocupar ese espacio y tienen toda la legitimidad de aspirar esos lugares. Entonces, vuelvo a repetir de vuelta. Pedro Alliana es el que va a tomar la decisión y que esa decisión se va a comunicar después de las elecciones”, subrayó.

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Dice que es “hombre de equipo” y destaca relación con Alliana

Baruja señaló que es “hombre de equipo” y aseguró que estará “dónde el equipo le diga”. “Si el equipo me dice vos tenés que hacer pintarte de pared, yo voy a estar pintando la pared porque a mí me interesa el proyecto. Me interesa que nuestro equipo siga para para seguir haciendo las obras que estamos haciendo. No, es lo que te decía. Nosotros siempre tuvimos debate al interior del movimiento. Muchas veces estos debates ocurrían en reuniones de comando que no trascendían”, remarcó.

Seguidamente, el ministro de la Vivienda enfatizó que ahora el debate interno se trasladó “un poco más hacia el exterior” y mencionó los medios de comunicación. Dijo que la situación es saludable que “al interior del movimiento se generen este tipo de debates, análisis que posteriormente van a llegar a una convergencia”.

Indicó que el debate interno fortalecerá a Honor Colorado, y posteriormente, a las chances electorales. Baruja también aseguró que no se siente “aceptado ni rechazado”, sino que agrego que cada sector legítimamente plantea su candidato.

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“Horacio Cartes, legítimamente también manifiesta su preferencia. En este caso, yo me siento honrado porque él manifieste que su preferencia es Juan Carlos Baruja”, remarcó. Consultado si es no solo es preferencia sino confirmación del expresidente, respondió que “es una cuestión de interpretación”. “Nosotros que le conocemos a él (Cartes) en su manera de expresar, él ha dicho, no es solamente la primera vez, no es que solamente el miércoles, lo dijo, ya lo había dicho en otra ocasión que esa es su preferencia”, sostuvo.

Por último, Baruja señaló que mantiene una muy buena relación con Alliana y que incluso comparten encuentros sociales con frecuencia. Sus respectivas parejas, la diputada Fabiana Souto y la experiodista Susan Paradeda, fueron vistas en varias reuniones sociales.

“Con Pedro, no solamente somos compañeros políticos, sino inclusive compartimos encuentros sociales de manera casi frecuente. Él sabe de mi posición, sabe que yo acompaño al proyecto, que voy a respetar su decisión y que voy a acompañar de ese lugar”, puntualizó el senador colorado cartista con permiso.