Paraguay Day en EE. UU.: MIC busca inversionistas, pero admite cuello de botella energético

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, encabezará, junto al presidente Santiago Peña, una delegación empresarial de más de 50 representantes del sector privado en Nueva York. Se prevé participar del denominado “Paraguay Day”, una cumbre de negocios en jornadas organizadas por el Bank of America y J.P. Morgan.

La comitiva, la más grande en la historia según Riquelme, busca presentar proyectos concretos en áreas como la industria forestal, logística, energía y manufactura. Se pretende además concretar alianzas para impulsar el reciente grado de inversión otorgado al país e integrar a las empresas paraguayas en las cadenas de valor de la región.

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Durante una entrevista por ABC TV, Riquelme explicó que se apunta a catalizar una nueva etapa de crecimiento que no puede sostenerse únicamente con capital local. La meta del Gobierno es conectar a los industriales paraguayos con fondos de inversión extranjeros para encarar la regionalización de sus productos.

El titular del MIC destacó que el país registra cifras récord de exportación y que existe una demanda sin precedentes de firmas internacionales interesados en radicarse en el territorio nacional. Subrayó que les interesan las ventajas competitivas de la producción local y los acuerdos de distribución para abastecer a mercados gigantescos.

Alerta por potencia eléctrica y proyectos en cola

El ministro no dudó en señalar que la capacidad del sistema energético nacional está como ocupación prioritaria. Riquelme aclaró que el inconveniente no es la disponibilidad total de energía, sino la potencia requerida en las horas pico durante los días de calor extremo, cuando el consumo de acondicionadores de aire satura la red.

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Sostuvo que, por primera vez, el país enfrenta un escenario donde la demanda de proyectos industriales supera la capacidad instalada. Detalló que existen propuestas en lista de espera que suman más de 7.000 megavatios, una cifra equivalente a la totalidad de la energía que le corresponde a Paraguay en la represa de Itaipú.

Frente a esta coyuntura, el representante del Ejecutivo enfatizó la urgencia de habilitar el ingreso de capitales privados en la generación de energía no renovable, una posibilidad abierta a partir de la reciente ley que busca romper con el histórico monopolio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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El ministro señaló que, para sostener una verdadera revolución industrial, resulta indispensable dotar a la ANDE de herramientas comerciales modernas y mayor solidez institucional. Subrayó que, actualmente, los grandes inversionistas que planean desembolsar millones de dólares exigen contratos a largo plazo y tarifados en moneda fuerte, esquemas de negociación flexibles que el modelo burocrático de la ANDE aún no puede ofrecer.