Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI que copresidía con España

"El Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", se lee en una carta de la Cancillería colombiana a la institución.

La organización Caribe Afirmativo señaló que el país abandonó la coalición antes de concluir el mandato que había asumido en diciembre de 2024 y reclamó explicaciones públicas al Gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La coalición reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países y trabaja en áreas como la diplomacia internacional, la legislación y las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la protección humanitaria.

Caribe Afirmativo aseguró que, según fuentes oficiales consultadas por la organización, el argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la salida estaría relacionado con la percepción de que la participación de Colombia en la instancia constituye un legado del Gobierno anterior.

Sin embargo, la organización sostuvo que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben formar parte de compromisos de Estado y no depender de los cambios de Gobierno.

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El colectivo también pidió información sobre la continuidad de la agenda de igualdad en la política exterior y sobre los recursos destinados a la implementación de la Política Exterior Feminista durante 2027.

Durante la campaña electoral, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se manifestó en contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, postura que forma parte de su posicionamiento sobre la familia tradicional y que ha sido señalada por organizaciones como motivo de preocupación ante el rumbo de las políticas de igualdad del Gobierno.