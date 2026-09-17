Comisario de la UE aborda con su homólogo chino cómo reequilibrar la relación comercial

La conversación, que tuvo lugar por videoconferencia, formó parte de los "continuos e intensos esfuerzos" de la Comisión Europea por "reequilibrar la relación comercial entre la UE y China", indicó el portavoz comunitario Olof Gill en una comunicación a la prensa.

La videollamada, que duró más de una hora, sirvió para "hacer balance del extenso trabajo" realizado a nivel de altos funcionarios, y en ella se abordaron cuestiones como la gestión de las exportaciones chinas a la UE, el acceso de la UE al mercado chino y los controles a la exportación de tierras raras.

"Si bien el compromiso genuino sigue siendo una prioridad, es igualmente importante que se obtengan los primeros resultados concretos en la segunda sesión del Consejo de Comercio e Inversión que se celebrará en Pekín en octubre, y que el comisario copresidirá", dijo Gill.

Según indicó, esto es "señal de que estamos pasando de la retórica a los resultados", y confió en que la reunión de octubre ofrezca "resultados creíbles".

"Con ese fin, el trabajo continúa. Un equipo de la Comisión viajará a Pekín a finales de este mes para seguir avanzando en nuestra labor, antes de la reunión del comisario y el ministro los días 8 y 9 de octubre", explicó.