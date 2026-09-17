El chavismo y la oposición abren segunda etapa del diálogo para la transición en Venezuela

Pasadas las 17:30 hora local (21:30 GMT), ambas partes informaron del comienzo de la reunión en el hotel Meliá Caracas, a donde solo tuvieron acceso fotógrafos por tiempo breve.

Las delegaciones no detallaron los temas que abordarían en este encuentro, pero se espera, según declaraciones anteriores del grupo opositor, que se traten las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión en esta segunda fase del diálogo, que comenzó el pasado mes.

También se prevé que continúen con el tema judicial, abordado en la primera ronda de contactos, que se celebró entre el 6 y el 12 de agosto y finalizó con dos acuerdos, uno de ellos enfocado en la renovación completa del Tribunal Supremo.

El otro acuerdo entre el Gobierno y la oposición fue recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, dijo en X que, en la instalación del segundo ciclo, tuvieron conocimiento de "la detención arbitraria" del exalcalde del municipio Torres (estado Lara, oeste) Javier Oropeza, quien regresó esta semana a su país luego de dos años exiliado en España y recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra.

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Figuera aseguró que "inmediatamente" denunciaron el caso ante los representantes del Gobierno -liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez-, quienes, dijo, se comprometieron "en hacer todas las diligencias para su pronta liberación".

En ese sentido, señaló que el grupo que encabeza estaría atento "hasta que se cumpla" ese compromiso y reiteró que todos los presos políticos "deben ser liberados".

Otros miembros de la delegación opositora también se pronunciaron al respecto, entre ellos Jorge Millán y Ramón López, quien dijo que esto "tiene que terminar" y que una transición democrática requiere garantías políticas y civiles y respeto a los derechos humanos.

Oropeza fue excarcelado en horas de la noche.

Los manifestantes se reunieron frente al Meliá con pancartas con mensajes que pedían la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, o del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

En la capital también protestaron decenas de chavistas y empleados públicos, quienes rechazaron el histórico acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto entre EE.UU. y Venezuela y exigieron un salario digno en un contexto donde el sueldo base mensual sigue fijado en apenas 130 bolívares, unos 0,15 dólares, según el tipo de cambio oficial.

El ente regulador de las telecomunicaciones levantó este jueves las restricciones a sitios web de algunos medios, entre ellos el de la Agencia EFE, tras años de censura, atendiendo a una petición del Programa para la Paz y la Convivencia del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo del diálogo.

VE Sin Filtro, una ONG dedicada a vigilar y documentar la censura en internet, verificó 17 dominios desbloqueados, pero advirtió que aún faltan "más de 188", incluyendo "algunos de los medios nacionales e internacionales más importantes".