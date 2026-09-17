El embarazo adolescente en Perú baja a 7,3 % pero con grandes diferencias dentro del país

Con motivo de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el UNFPA presentó el martes un reporte que muestra las profundas brechas territoriales en el ejercicio de derechos y en el acceso a información, servicios y mecanismos de protección.

El estudio revela las desigualdades territoriales, sociales y económicas vinculadas al embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes en Perú, cuya prevalencia alcanzó el 14,6 % en la Amazonía peruana.

Asimismo, cerca de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

Cada día, cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz en el Perú, según indican las estimaciones presentadas, producto de embarazos asociados a situaciones de violencia sexual.

El UNFPA resaltó además que el 15,3 % de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años, frente al 10,9 % registrado en 2019. Entre las niñas de 10 a 14 años, la razón de mortalidad materna alcanzó 84 muertes por cada 100.000 nacidos vivos durante el período 2020-2024.

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En 2025, la tasa nacional de nacimientos en niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000. En Lima, este indicador se situó en 9,2 por cada 1.000, una diferencia que evidencia nuevamente la importancia del territorio y las desigualdades en el acceso a servicios, protección y oportunidades.

La disminución del embarazo en adolescentes en Perú representa un avance, pero las desigualdades muestran que las oportunidades para ejercer derechos continúan estando profundamente condicionadas por el territorio y tienen consecuencias en las trayectorias educativas, laborales y económicas de las adolescentes, apuntó el UNFPA en un comunicado.

"Cerrar estas brechas requiere sostener políticas públicas basadas en evidencia, ampliar el acceso a servicios de calidad y fortalecer los sistemas de prevención y protección", incidió el organismo.

El costo de oportunidad asociado a la maternidad en la adolescencia ascendió a 1.159,5 millones de soles (unos 330 millones de dólares) según estimaciones del UNFP, lo que es superior a la recaudación que el país tuvo ese año por el impuesto general a las ventas (IGV) del sector minero registrados ese mismo año.

Gregor von Medeazza, representante del UNFPA en Perú, explicó que esta estimación refleja las oportunidades educativas, laborales y de generación de ingresos que pueden verse afectadas cuando una adolescente enfrenta una maternidad temprana.

Estas consecuencias pueden extenderse también a sus familias y comunidades. "En muchos casos se retoma el ciclo de pobreza intergeneracional", señaló Von Medeazza.

Philippe Lust-Bianchi, coordinador del Programa Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, destacó que avanzar en la prevención requiere inversión sostenida y respuestas integrales desde las políticas públicas. “La prevención del embarazo adolescente debe entenderse como una inversión con retorno económico real”, señaló.

Asimismo, subrayó que la respuesta requiere la participación articulada de los sectores de salud, educación, justicia y protección, así como de los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, las comunidades y la cooperación internacional.

“Si el problema es multisectorial, la solución también tiene que ser multisectorial”, afirmó.