El euro se estabiliza debajo de 1,15 dólares tras asimilar más subidas de tipos en EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1490 dólares, frente a los 1,1539 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1481 dólares.

La inflación subió en la eurozona hasta el 3,2 % interanual en agosto (2,9 % en julio), según el segundo cálculo de Eurostat, que supone una revisión a la baja respecto al primero del 3,3 %, mientras que la subyacente se mantuvo en el 2,4 %.

No obstante, la inflación en los países del euro se sitúa muy por encima del objetivo del BCE de un 2 % a medio plazo.

La Fed incrementó el precio del dinero por unanimidad en 25 puntos básicos, hasta la horquilla entre el 3,75 y 4 %, y aumentó las proyecciones de que los volverá a subir este año. Sus tipos de interés son ya más elevados que los del BCE del 2,5 %.

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Por ello las inversiones en dólares dan más rentabilidad que las inversiones denominadas en euros y por eso aumentan las compras de dólares y sube su cotización.

"El mayor peligro para el dólar reside en que el presidente (Donald Trump) vuelva a aumentar la presión sobre la Reserva Federal en las próximas semanas, lo que podría generar nuevas dudas sobre la independencia de la Fed", afirmó este jueves el analista de divisas de Commerzbank Michael Pfister.

Las proyecciones de tasas de interés de la Fed muestran que 16 de los 18 miembros esperan al menos un aumento adicional para fin de año.

Respecto a 2027, la mayoría prevé que los tipos se mantengan sin cambios o bajen, pero ocho esperan un aumento adicional hasta entre el 4,25 y el 4,50 %.

A los mercados les sorprendió la determinación del presidente de la Fed, Kevin Warsh, de luchar contra la inflación.

"Ayer, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos por unanimidad, transmitiendo un mensaje restrictivo", comentó este jueves el jefe de Análisis Macroeconómico y Economista Jefe de UniCredit, Marco Valli, según el cual hay "riesgos de un mayor endurecimiento si la presión sobre los precios de la energía no se modera".

El BCE subió la semana pasada los tipos de los depósitos bancarios de 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, pero no se comprometió con nuevos incrementos, sino que su presidenta, Christine Lagarde, dijo que las decisiones dependerán de los datos de inflación y se tomarán en cada reunión.

Algunos analistas prevén que el BCE incrementará el precio del dinero una vez más este año porque pronostica que la inflación general se mantendrá claramente por encima del objetivo en el primer semestre de 2027 y volverá a niveles en torno al objetivo a finales de 2027.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1456 y 1,1497 dólares.