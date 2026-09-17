Flávio Bolsonaro vuelve a recortar distancias con Lula, según un nuevo sondeo

La encuesta de la firma demoscópica Datafolha muestra a Lula con un 39 % de las intenciones de voto, apenas tres puntos más que el primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El dirigente progresista se mantuvo estable respecto al viernes pasado, mientras que Bolsonaro hijo subió un punto, de 35 % hasta el 36 %.

De esta forma, ambos candidatos aparecen empatados técnicamente dentro del margen de error del estudio, que es de dos puntos.

Los resultados de Datafolha confirman la tendencia ya apuntada por otros sondeos: Lula viene perdiendo fuelle en las últimas semanas y Flávio recorta distancias con vistas a la primera vuelta electoral.

La caída del jefe de Estado coincide con la guerra abierta en la Corte Suprema después de que algunos de sus jueces se hayan visto implicados en un enorme escándalo de corrupción ligado al Banco Master.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flávio Bolsonaro, que también está bajo sospecha en una de las piezas separadas del caso, está aprovechando la grave crisis en el alto tribunal para vincular a Lula con los magistrados salpicados en la investigación.

Por detrás de Lula y Flávio aparecen el escritor Augusto Cury (6 %), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (4 %), el agitador ultra Renan Santos (3 %) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (2 %).

Un 6 % de los encuestados aseguró que votará blanco o nulo y otro 3 % se declaró indeciso.

De cara a una posible segunda vuelta, programada para el 25 de octubre, el escenario no ha cambiado: Lula continúa con un 46 % de los apoyos, mientras que Flávio se mantiene con un 44 %, con lo que también están empatados técnicamente.

En este caso, Datafolha señala que hay un 2 % de indecisos que podrán decidir los comicios, altamente polarizados entre el progresismo que encarna Lula y la extrema derecha que abandera Flávio Bolsonaro, ungido candidato por su padre, quien está inhabilitado y condenado por golpismo.

Los datos de la encuesta son fruto de 2.002 entrevistas realizadas a brasileños de más de 16 años entre los días 15 y 16 de septiembre.