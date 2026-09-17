La Aduana de Cuba frustra intento ilícito de extraer tabacos de la isla

El vicejefe primero de la AGR, William Pérez, detalló en sus redes sociales que en “uno de los casos se detectó que falsificaron las facturas y habilitaciones” lo que viola “las disposiciones del Ministerio de la Agricultura de la isla (Minag) para la exportación de tabacos”.

La Resolución 98 del 2022 del Minag "establece regulaciones relacionadas con la exportación e importación sin carácter comercial, de tabaco torcido, a cumplir por los viajeros a su entrada o salida del país", puntualizó el comunicado de la Aduana.

Según la normativa, los pasajeros tienen la obligación de declarar ante la AGR todo el tabaco torcido a mano que lleven consigo o en su equipaje acompañado y para más de 50 unidades es obligatorio presentar una factura.

Además, no se permite dividir facturas o compras entre varios pasajeros para evadir los límites individuales (20 unidades máximas sin factura de compra ni sellos de autenticidad).

El tabaco, uno de los principales renglones exportables y el cuarto sector que más ingresos aporta al producto interno bruto (PIB) de la isla, se ha visto afectado de manera general en los últimos años por el paso de fenómenos naturales como los huracanes y por la grave crisis energética y económica que vive el país caribeño.

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Este año, el Comité Organizador del Festival del Habano informó que “tras evaluar el contexto actual y con el propósito de preservar los estándares de excelencia”, la XXVI edición del evento no tendría lugar en Cuba, en medio de la grave crisis energética.

Cada edición, el Festival se dedica a los puros premium más famosos del mundo y aporta millones de euros a través de una subasta de humidores de Habanos. En 2025 se obtuvo en este evento una recaudación total de unos 18,72 millones de dólares, que según el Gobierno cubano, se destinan al sistema de salud pública.