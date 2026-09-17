La Bolsa de Londres sube un 1,19 % tras el mantenimiento de los tipos de interés

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', ganó 127,67 puntos, hasta quedar en 10.816,14. Por su parte, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- ganó un 1,17 %, hasta los 24.352,14 puntos.

Pese a mantener hoy los tipos, el Banco de Inglaterra no descartó subirlos antes de fin de año por las tensiones inflacionistas: en agosto, el IPC subió un 3,1 %, y se prevé que la tensión en toda la zona del golfo Pérsico siga presionando sobre los precios del crudo y, en consecuencia, de los transportes, tanto por carretera como por aire.

El impulso comprador fue el dominante en casi todos los valores del FTSE 100, a cuya cabeza se situaron las empresas mineras: Endeavour, Anglo American, Fresnillo y Antofagasta subieron todas por encima del 3 %. Similar porcentaje ganó la energética SSE.

Las pérdidas se concentraron en la empresa de gestión de capitales Pershing Square (-1,93 %), la cadena de supermercados Marks&Spencer (-1,64 %) y la distribuidora de bebidas Coca-Cola Europacific (-1,30 %).