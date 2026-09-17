Nanni Moretti trae a TIFF una historia de amor con Louis Garrel y Jasmine Trinca

La comedia romántica, incluida en el programa Special Presentations, se ha presentado internacionalmente en Toronto, después de su estreno mundial en el Festival de Venecia.

Garrel interpreta a Matteo, que conoce a Greta, encarnada por Trinca, cuando ella aparece inesperadamente vestida de novia en una pista de tenis y le propone jugar.

El extraño encuentro marca a Matteo y se convierte en el comienzo de una relación que durante los siguientes años avanza a través de sucesivos encuentros y separaciones.

Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, Antonio de Matteo y el propio Moretti forman también parte del reparto.

La música del filme, que es una coproducción de Italia, Francia y España, está compuesta por Alberto Iglesias, uno de los compositores españoles con mayor proyección internacional.

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Moretti, ganador de la Palma de Oro por 'La habitación del hijo', es uno de los grandes nombres del cine europeo contemporáneo y ha participado anteriormente en TIFF con varios de sus trabajos.

En 'Sucederá esta noche', el director de 'Caro diario', 'Mia madre' y 'El sol del futuro' adopta un registro sentimental y ligero para abordar uno de los asuntos que recorren buena parte de su obra: el paso del tiempo.

La historia de Matteo y Greta permite al cineasta preguntarse cuánto depende una relación de las decisiones de sus protagonistas y cuánto de circunstancias, accidentes y momentos en los que dos vidas simplemente consiguen coincidir.