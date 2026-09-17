Nueve incendios forestales movilizan a más de 200 bomberos en la capital de Ecuador

Los incendios se produjeron especialmente en horas de la tarde en sectores ubicados tanto en el sur como en el centro y el norte de la capital. Los de Villaflora, Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota y El Quinche fueron controlados, mientras los equipos continuaron con las labores de control y liquidación en La Vicentina.

En Casitagua, un volcán extinto en el norte de Quito, los bomberos trabajaron por aire y "desplegaron labores de respuesta en diferentes puntos del incendio", señaló Jefferson Mera, capitán del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Además, se "articularon con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y distintas instituciones del Gobierno para controlar el fuego".

Mera explicó que los equipos trabajaron en las zonas cercanas a viviendas, como San Gregorio y la parte alta de Casitagua, y mantienen líneas de control en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

"Hay que tener en cuenta que es un incendio de gran magnitud y que tomará varios días controlarlo por completo", advirtió.

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En las tareas participaron una aeronave del Cuerpo de Bomberos y tres helicópteros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que realizaron un total de 89 descargas.

El capitán agregó que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) también colabora en la emergencia, lo que permite coordinar la estrategia y enfocar la respuesta.

Este miércoles también se propagó un incendio en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de la ciudad, que llevó a las autoridades a cortar carreteras por precaución.

Un hombre ha sido detenido como presunto responsable de dicho incendio y un juez ordenó su ingreso en prisión provisional.

El pasado domingo, otros dos fuegos forestales afectaron a los sectores de Catzuquí de Moncayo, en el norte de Quito, y La Vicentina, donde cerca de setenta bomberos y dieciocho vehículos fueron desplegados para combatir las llamas y evitar que alcanzaran las viviendas.