Pionyang critica maniobras militares lideradas por EE.UU. y dice que continuará armándose

"A medida que aumentan las amenazas externas a la seguridad nacional, nuestra fuerza inevitablemente se fortalecerá de forma continua y en proporción directa", afirmó la influyente hermana de Kim Jong-un en un comunicado, antes de señalar que Pionyang seguirá avanzando en sus "capacidades de disuasión nuclear".

Kim Yo-jong acusó a Washington de "amenazar" a Corea del Norte con la reciente celebración de los ejercicios militares 'Pacific Vanguard' en las cercanías de Guam, unas maniobras que tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre, y que contaron con la participación de fuerzas surcoreanas y japonesas, así como de Australia y Nueva Zelanda entre otros.

Calificadas por Pionyang de "simulacros de guerra", la hermana del mandatario norcoreano afirmó que estas y otras maniobras son "el principal factor" en el deterioro de la situación en la península coreana.

Corea del Norte ha criticado varios ejercicios militares liderados recientemente por EE.UU. en la región, al tiempo que ha realizado más de una decena de lanzamientos de misiles balísticos este año.

El jueves, el viceministro norcoreano de Defensa, Kim Kang Il, pidió en Pekín a los países adversarios de Corea del Norte que abandonen sus "ilusiones" sobre la desnuclearización norcoreana.

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó recortar el mes pasado su ejercicio anual con Corea del Sur 'Ulchi Freedom Shield', entre sus ambiciones de retomar el diálogo con Kim Jong-un.