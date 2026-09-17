Rusia declara en busca y captura a la hija del fallecido opositor Boris Nemtsov

"Zhanna Nemtsova ha sido declarada en busca y captura internacional", señaló la agencia RIA Nóvosti, que cita fuentes policiales.

Las autoridades acusan a Nemtsova, crítica con la política del Kremlin, de participar en actividades de organizaciones "indeseables".

Zhanna Nemtsova, periodista de profesión, tiene 42 años y se exilió de Rusia en 2015, poco después de que su padre fue tiroteado en un puente en el centro de Moscú, a pocos metros del Kremlin.

Nemtsova ha fundado una organización que lleva el nombre de su progenitor y que ha sido catalogada como "indeseable" por las autoridades rusas en 2024.

Además, cuenta con esa condición la Fundación por la Democraria y los Valores Liberales en la que la hija de Boris Nemtsov también ocupa un cargo directivo.