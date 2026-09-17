Sindicato de prensa de Venezuela exige una lista de las webs desbloqueadas por el Gobierno

"El proceso debe alcanzar al 100 % de los medios y organizaciones afectados y garantizar su acceso desde todos los proveedores", indicó el SNTP en una nota de prensa, luego de que el ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela informara sobre el levantamiento de restricciones a varios dominios, pero sin precisar un número.

VE Sin Filtro contabiliza en Venezuela 17 dominios desbloqueados desde el miércoles en los principales proveedores de Internet, entre ellos la página de EFE (bloqueada desde 2025), así como los medios de noticias El Pitazo (2018), Crónica Uno y Efecto Cocuyo (2022).

El sindicato afirmó que algunos de los sitios web que recuperaron su acceso permanecieron bloqueados "sin que se conocieran actos administrativos, procedimientos, fundamentos legales o explicaciones públicas que justificaran esas restricciones".

Este jueves, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó sobre "el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas", una medida anunciada luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática comunicara el miércoles que pidió al Gobierno de Delcy Rodríguez que eliminara las restricciones contra sitios web.

El director de VE Sin Filtro, Andrés Azpúrua, afirmó a EFE que el bloqueo "siempre fue una decisión política" y atribuyó el reciente desbloqueo a las negociaciones en Venezuela y a la presión internacional.