Acnur México ve un "cambio de prioridades" en las agendas globales ante alza de refugiados

Durante la presentación del programa 'Seamos Hogar' en la capital mexicana, la representante señaló que la red global de protección opera actualmente en mínimos financieros tras registrar una caída de aproximadamente el 50 % en sus fondos operativos.

"Los países y la narrativa han cambiado", alertó Cardoletti, una tendencia que no observa en México.

En ese sentido, la representante enfatizó que, pese a la falta de recursos y el endurecimiento de discursos a nivel global, el país norteamericano mantiene puertas abiertas a quienes huyen de la violencia, demostrando que la inclusión formal beneficia tanto a las comunidades de acogida como a los propios migrantes.

"Cuando a los refugiados se les da oportunidades lo logran", apuntó, al agregar que "los refugiados no son un peso, son una aportación", remarcó Cardoletti al defender el impacto positivo de las más de 175.000 personas beneficiadas por las iniciativas del organismo en México desde 2016 con el respaldo de 650 empresas socias.

Para visibilizar esta realidad frente al recorte de recursos, la agencia lanzó la campaña 'Seamos Hogar', que recopila historias de 11 refugiados instalados en siete ciudades mexicanas, entre ellas la del salvadoreño Diego, refugiado en Tapachula tras el asesinato de su hermano a manos de pandillas en su país de origen.

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En el acto participó también la periodista guatemalteca Lucía Escobar, exiliada tras sufrir presiones y amenazas por su trabajo informativo, quien reflexionó sobre el contraste entre los entornos de origen y las rutas hacia el norte.

"Siempre he contado historias y nunca creí que un día tendría que contar la mía", relató Escobar, tras añadir que arribar a México "fue llegar al primer mundo" valorando los servicios públicos del país a pesar de las quejas de sus propios habitantes.

Asimismo, Escobar afirmó a EFE que "prefería morir en Guatemala" antes que migrar a Estados Unidos y enfatizó que México siempre fue su única opción de destino.

Por su parte, la actriz mexicana Johanna Murillo, colaboradora de alto perfil de Acnur, urgió a no dejarse influir por la estigmatización y recordar los motivos que obligan a los refugiados al desplazamiento forzado.

El llamado de la agencia coincide con el anuncio de la llegada a México, a finales de esta misma semana, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih.

La visita oficial tendrá como objetivo respaldar los esfuerzos de integración en medio de la severa contracción de fondos internacionales.

El programa se anunció en un contexto mundial de severos recortes presupuestarios en la red humanitaria internacional a pesar de que, según Acnur, en el mundo ya hay más de 43 millones de refugiados.