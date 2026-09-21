Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la situación en Ceuta

Albares anunció esa reunión con Burita, que suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ofreció por ese inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar de forma serena y tranquila, entre otros asuntos, del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Ante los mensajes en redes sociales relativos a una nueva entrada masiva el próximo miércoles, 23 de septiembre (día en el que en Marruecos se celebran elecciones legislativas), aseguró que este mismo lunes ha hablado al respecto con Burita para que tome medidas al respecto.

Su homólogo marroquí le ha garantizado que tomarán las medidas necesarias para que eso no ocurra.

Además, Albares pidió la colaboración de la prensa marroquí para que difundan el mensaje de lo que va a pasar a los que intenten entrar en Ceuta, ya que no van a poder quedarse en España.

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Por eso pidió que nadie se deje engañar por la información falsa que reciban sobre sus posibilidades al entrar en Ceuta y Melilla porque eso no da acceso a Europa ni mantenerse indefinidamente en esas ciudades.

Reconoció el ministro la dificultad de la situación debido a la presión migratoria existente por la desigualdad que hay a los dos lados de la frontera, y al mismo tiempo afirmó que las políticas migratorias de España ofrecen las mejores tasas de retorno de la Unión Europea.

En ese contexto, recordó que en 48 horas habían regresado a Marruecos el 90 % de los migrantes que entraron el 30 de julio.

Albares dijo que cada vez que aborda este asunto con su homólogo marroquí, le traslada que van a colaborar en todo.

Fuentes de su Ministerio explicaron que los llamamientos a una nueva entrada masiva el día 23 no están calando, pero de forma preventiva se pone en marcha el mecanismo que lo pudiera evitar.