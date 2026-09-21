"Asalto el 23. Id a dormir, no hay nada". Los bulos sobre Ceuta vuelven a las redes

En Facebook, por ejemplo, circulan mensajes como "chicos, el día 23, que todo el mundo esté listo" o "que todo el mundo se desplace el día 23". Otros usuarios difunden vídeos que incitan a migrar en esa fecha y, en uno de ellos, se pide actuar por sorpresa.

En un grupo de WhatsApp denominado 'El gran asalto del 23 de septiembre', con más de 200 miembros, los participantes -aunque poco activos- se dividen entre quienes expresan su disposición a desplazarse hasta las fronteras españolas, quienes piden más información y quienes aseguran que no habrá ningún asalto.

"Estoy listo para desplazarme ahora porque vivo en Castillejos", afirma uno de ellos. "¿Vais a entrar por la valla? todo está blindado estos días", responde otro. Uno más propone intentar el paso por Melilla, mientras algunos piden más información y otros advierten de que no habrá ningún intento el día 23. "Hermanos, id a dormir, no hay nada el día 23".

Estas convocatorias mantienen en alerta a las autoridades en la frontera tras el cruce masivo de finales de julio pasado desde la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) a la española Ceuta, que dejó más de 140 muertos según organizaciones de derechos humanos, ha provocado una crisis humanitaria en la ciudad y una crisis diplomática entre España y Marruecos.

A diferencia del asalto de julio, las convocatorias de esta ocasión no son masivas y tampoco se ha constatado el desplazamiento de migrantes marroquíes hacia las inmediaciones de Ceuta y Melilla.

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La Embajada española en Rabat ha puesto en marcha una campaña en redes para disuadir de los intentos de entrada irregular en Ceuta y Melilla.

"Entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la península, a permanecer legalmente en España ni a circular libremente por el resto de la Unión Europea", señala la Embajada en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El futuro de los migrantes que continúan en Ceuta tras el salto masivo de julio aún no se ha despejado. Esto, explica a EFE Hala (nombre ficticio), una joven de 17 años residente en Tetuán que intentó cruzar entonces, contribuye a que las nuevas convocatorias tengan efecto entre los jóvenes marroquíes.

No obstante, las fuerzas de seguridad de Marruecos mantienen un fuerte dispositivo en las proximidades de la frontera con Ceuta, con cientos de efectivos y camiones con cañones de agua. Siguen atentos el desplazamiento de migrantes subsaharianos y de África oriental hacia una zona montañosa próxima.

En un bosque de la aldea de Beni Mzala, en las afueras de Castillejos y a unos tres kilómetros de Ceuta, se concentran cientos de migrantes subsaharianos, según confirmaron este lunes testigos a EFE.

Algunos de estos grupos, principalmente de origen sudanés, han difundido en los últimos días vídeos grabados en la zona en plataformas como Instagram y TikTok, con imágenes de su vida cotidiana y mensajes que reflejan su determinación de entrar en España.

Su presencia no es inédita ya que mantienen un asentamiento casi permanente en el bosque desde el que intentan llegar a Ceuta, como el ocurrido el pasado 15 de agosto, que fue abortado por las autoridades marroquíes.