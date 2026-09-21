Autoridades investigan la muerte de Presley Gerber como una posible sobredosis

En un comunicado, la Policía de Santa Mónica informó que respondieron al llamado de una posible sobredosis alrededor de las 9:35 am (16:00 GMT) y que cuando los agentes llegaron encontraron a un hombre muerto.

"Hasta el momento no hay indicios de que se trate de un crimen", escribieron las autoridades en el escrito e indicaron que la investigación se encontraba en curso.

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación, según el registro del médico forense del condado de Los Ángeles publicado en su página web.

En un comunicado, el Departamento Forense de Los Ángeles aseguró que el informe sobre la causa y la forma de muerte del también modelo se habían aplazado debido a unos estudios adicionales que fueron solicitados para llegar a una conclusión.

"Debido a que la investigación de la muerte está en curso, el Departamento de Medicina Forense no puede revelar qué pruebas y/o estudios se solicitaron. En los casos aplazados, la determinación de la causa de la muerte puede tardar algunos meses", apuntó.

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Un representante de la familia declaró a la revista People y a otros medios que: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Gerber siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para marcas de alta moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.