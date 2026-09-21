Bélgica se inquieta por amenazas híbridas tras 150 alertas de drones en zonas sensibles

Los liberales francófonos del Movimiento Reformador (MR), que forman parte de la coalición que gobierna Bélgica, han pedido hoy nes al primer ministro, el nacionalista flamenco Bart De Wever, que convoque "sin demora" una reunión del Consejo Nacional de Seguridad para analizar el nivel de la amenaza y tomar medidas.

"Bélgica no puede pensar que está a salvo. Como sede de las instituciones europeas y de la OTAN, nuestro país alberga infraestructuras de transporte, energéticas, digitales y logísticas esenciales a escala europea. Esta posición estratégica exige una vigilancia reforzada y una preparación a la altura de los riesgos", subrayó el MR en un comunicado.

La petición de los liberales francófonos llega en un contexto de creciente inquietud en la Unión Europea por posibles acciones de espionaje, sabotaje, injerencia o desestabilización.

"Europa se enfrenta a una preocupante intensificación de las amenazas híbridas", añadió esa formación política, el mismo día en que RTBF ha revelado nuevos detalles sobre una serie de sobrevuelos nocturnos de drones este verano en torno al aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas.

Algunos de esos aparatos fueron observados cerca de edificios ocupados por empresas vinculadas a la aviación militar y que participan en programas estratégicos, según una investigación de la radiotelevisión pública francófona.

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Los incidentes llevaron a desplegar un dispositivo poco habitual en el que participaron la Policía Federal y el Ejército, dotados de equipos de detección e interceptación, incluido un inhibidor de drones y una aeronave pilotada a distancia destinada a misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, según la cadena.

Pese a los medios empleados, las fuerzas de seguridad no lograron neutralizar ningún aparato ni identificar a sus pilotos, por lo que resulta complicado atribuir el origen de los vuelos.

La Fiscalía Federal, que tiene actualmente abiertos 26 expedientes relacionados con drones, investiga también esos hechos.

Bélgica, que alberga la sede de Euroclear, donde permanecen inmovilizados unos 185.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia, no ha atribuido oficialmente esos sobrevuelos a ningún Estado, que en distintos episodios han obligado a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo en los aeropuertos de Bruselas y Charleroi.

Pero el ministro belga de Defensa, Theo Francken, y el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Frederik Vansina, sí han planteado públicamente en anteriores episodios que podría tratarse de operaciones de desestabilización realizadas por cuenta de Rusia.