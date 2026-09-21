California endurece las reglas para los centros de datos en contravía a deseos de Trump

“Con estas leyes, garantizamos que los californianos mantengan el control, y que quienes obtienen beneficios de los centros de datos no lo hagan a nuestra costa”, dijo Newsom al firmar los proyectos.

Las nuevas leyes incluyen el establecimiento de normativas y tarifas específicas para el consumo eléctrico de los centros de datos, en medio del auge de la inteligencia artificial.

Asimismo, se exigirá que los centros de datos proporcionen información a los gobiernos locales y a los proveedores de agua sobre el consumo, el suministro, la eficiencia y los planes de contingencia ante sequías y el uso de suelos.

Los centros de datos han enfrentado una ola de rechazos de comunidades en California y alrededor del país, a pesar de los llamados de la Administración Trump por la expansión de este sector al que ha llamado “la gallinita de los huevos de oro”.

"La única razón por la que las comunidades de todo Estados Unidos no deberían querer centros de datos es que quieran terminar siendo atrasadas y pobres. Si quieren tener éxito y ser ricas, con impuestos mucho más bajos y empleos por todas partes, que dejen reinar a los centros de datos", escribió el mes pasado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

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Newsom hizo eco este lunes al cargar contra el mandatario por desestimar los llamados a limitar estas instalaciones, incluso de estados dirigidos por republicanos, y dejar que las comunidades afronten mayores demanda de electricidad, limitaciones en la red eléctrica, consumo de agua y contaminación.

"Con estas leyes, garantizamos que los californianos mantengan el control y que quienes obtienen beneficios de los centros de datos no lo hagan a nuestra costa", defendió el gobernador.

El 73 % de los residentes de California se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades, según encuesta realizada en julio pasado por el Public Policy Institute of California.