Canciller chileno conmemora en EEUU los cincuenta años del magnicidio de Orlando Letelier

La primera actividad, informó la Cancillería chilena, fue una ofrenda floral en el memorial ubicado en Sheridan Circle, lugar donde el 21 de septiembre de 1976 fueron asesinados Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt, tras la activación de una bomba instalada en su automóvil.

Posteriormente, se realizó un segundo acto conmemorativo en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, donde se encuentra otro espacio dedicado a la memoria del exministro del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973).

"Con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política", señaló el canciller Pérez Mackenna.

Previo a su paso por Estados Unidos, Letelier fue retenido por agentes de la dictadura y trasladado a distintos centros de detención, entre ellos la emblemática Isla Dawson, un sitio inhóspito ubicado en el extremo austral de Chile en el que el régimen levantó un campo de concentración para prisioneros políticos de alto perfil.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, Letelier, de profesión abogado, se desempeñó como jefe de las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Además de ser el embajador de Allende en Estados Unidos.

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"Mientras los 'Chicago boys' han proveído una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de 'laissez-faire' y a la avidez política de la vieja oligarquía agraria y alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han aplicado la fuerza bruta requerida para alcanzar esos objetivos", dice el documento.

A lo largo de la jornada, distintos homenajes al exministro se han realizado en la capital chilena, incluida una romería en el Cementerio General.