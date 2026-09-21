China expulsa del Partido Comunista a dos exjefes militares por graves casos de corrupción

El Politburó del PCCh, uno de los principales órganos de decisión del partido, aprobó este lunes los informes sobre las investigaciones contra Zhang, exvicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) -máximo órgano castrense del país-, y Liu, exjefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto del organismo, informó la agencia oficial Xinhua.

Las pesquisas concluyeron que ambos utilizaron sus cargos para ayudar a terceros a obtener ascensos y otros beneficios a cambio de grandes cantidades de dinero, además de recibir irregularmente regalos y pagos.

Las autoridades también los acusaron de graves infracciones de la disciplina política, organizativa y laboral, de formar "camarillas" dentro del Partido y de no supervisar adecuadamente a familiares y subordinados.

Según Xinhua, las cantidades implicadas fueron "particularmente enormes" y los hechos investigados podrían constituir graves delitos relacionados con el ejercicio de sus cargos. Sus casos serán remitidos a la Fiscalía militar para su examen y eventual procesamiento.

Zhang y Liu perderán además su condición de delegados al XX Congreso del PCCh, mientras que su expulsión del Partido deberá ser ratificada en una sesión plenaria del Comité Central.

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Ambos estaban bajo investigación desde enero por supuestas "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas en casos de corrupción, y fueron destituidos formalmente de sus cargos en la CMC a finales de agosto.

Zhang era hasta su caída uno de los militares de mayor rango de China, miembro del Politburó y vicepresidente de la CMC, mientras que Liu formaba parte de ese organismo y dirigía su Estado Mayor Conjunto.

Sus destituciones dejaron la CMC, máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas, reducida a solo dos integrantes: el presidente chino, Xi Jinping, que la encabeza, y Zhang Shengmin, su único vicepresidente, frente a los siete miembros con los que arrancó el actual ciclo político tras el XX Congreso del PCCh en 2022.

La campaña anticorrupción en el Ejército ha alcanzado en los últimos años a antiguos ministros de Defensa, responsables de la Fuerza de Misiles y otros altos mandos militares y que Pekín presenta como parte del refuerzo de la disciplina, la lealtad política y la preparación para el combate.

Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinadas figuras de la vida política.