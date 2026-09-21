Copa es reelegida como la mejor aerolínea de Centroamérica y el Caribe

Skytrax es una organización internacional especializada en la calificación del transporte aéreo y los World Airline Awards 2026 fueron entregados en una ceremonia celebrada el pasado 18 de septiembre en Londres (Reino Unido).

Este galardón fue creado en 1999 para ofrecer un estudio de satisfacción de clientes con alcance global, ya que los viajeros de todo el mundo votan para determinar a los ganadores.

"Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja la confianza de nuestros pasajeros y el compromiso de todo nuestro equipo con brindar una experiencia de viaje segura, puntual y de clase mundial", dijo el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

"Este logro es resultado de la dedicación, el profesionalismo y la calidez que nuestros colaboradores demuestran cada día, tanto en tierra como a bordo. Agradezco a cada integrante de Copa Airlines por hacer posible que Panamá siga conectando a las Américas y volando alto", agregó Heilbron.

Por su parte, el CEO de Skytrax, Edward Plaisted, felicitó a Copa Airlines por este reconocimiento y destacó su servicio a ochenta destinos en América del Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, "así como los altos estándares y la calidad del servicio que la han convertido en una de las aerolíneas más respetadas de la región".

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La encuesta de Skytrax se realizó en línea entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, con la participación de clientes de más de cien nacionalidades y se contabilizaron 24,8 millones de respuestas elegibles, de acuerdo con la información oficial.

Más de trescientas aerolíneas figuran en los resultados de la encuesta 2025-2026. El cuestionario estuvo disponible en inglés, francés, portugués, español, turco, chino, japonés y coreano, precisó Copa en un comunicado.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings y miembro de Star Alliance, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad de alrededor de un 90 %, entre los mejores en la industria a nivel mundial, indica la página web de la empresa.